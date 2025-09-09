Busca

Cardeal Re na Basílica de Santa Maria sopra Minerva, na Missa de Ação de Graças pelo novo santo Pier Giorgio Frassati Cardeal Re na Basílica de Santa Maria sopra Minerva, na Missa de Ação de Graças pelo novo santo Pier Giorgio Frassati 
Vaticano

Cardeal Re: Frassati é atual num mundo dominado por uma desumanidade sem limites

Na Missa de Ação de Graças na Basílica de Santa Maria sopra Minerva, o decano do Colégio Cardinalício recordou o novo santo como "testemunha da autenticidade evangélica e esplêndido modelo para os jovens". Após sua canonização, o cardeal enfatizou seu envolvimento sociopolítico, seu compromisso constante com a caridade e seu estilo discreto, ao mesmo tempo, brilhante e apaixonado. Uma vida "dedicada ao serviço de Deus", marcada por uma extraordinária alegria de viver.

Antonella Palermo – Vatican News

Um retrato de Pier Giorgio Frassati que transmite sua profundidade humana e espiritual, bem como sua forte atualidade, "neste tempo em que o mundo é assolado por guerras que, em parte devido ao poder das armas atuais, estão causando horrores e desumanidade sem limites". Estas foram as palavras do decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, proferidas em sua homilia na missa de Ação de Graças celebrada na segunda-feira, 8 de setembro, na Basílica romana de Santa Maria Sopra Minerva, um dia após a canonização do jovem de Turim.

Servir a Cristo não é distanciar-se do mundo

O local da celebração, um templo dominicano no coração da capital, onde o corpo de Frassati esteve exposto à veneração dos peregrinos de 27 de julho a 4 de agosto, presta homenagem à sua filiação à Ordem como Terciário. Essa escolha marcou uma vida de oração constante, frequência à Palavra e aos Sacramentos, prática da caridade evangélica e devoção mariana, marcada pela discrição e amizade autêntica com Jesus e em Jesus. Ele sempre usava o escapulário, lembrou o cardeal, e o tirava apenas ao mergulhar no mar. A paixão de Pier Giorgio pelo esporte era tão grande quanto sua extraordinária alegria pela vida, encorajada nessa direção pelos ensinamentos extraídos das leituras de Santo Agostinho. "Ele demonstrou", afirmou o cardeal, "que servir a Cristo não é reclusão do mundo, mas sim uma forma de apreciar os dons recebidos de Deus, que geram a verdadeira alegria."

O compromisso sociopolítico e a caridade evangélica

A vida do novo santo foi dedicada a gerar fraternidade, tanto através do compromisso sociopolítico quanto na ajuda aos necessitados. Foi um modelo sobretudo para os universitários, sublinhou o cardeal Re, um jovem “moderno, forte e brilhante, com gosto pelo belo e pela arte”. Em todos os ambientes, ele soube ser uma espécie de motor evangélico, graças ao apoio da fé. A Eucaristia sempre no centro de seus dias, a contemplação e  o Terço como compromisso diário. Frassati foi o exemplo de quem não é indiferente, de quem não desiste diante das injustiças, de quem não é passivo: um caráter que o levou a fazer parte de muitas organizações religiosas, entre as quais a Ação Católica, a FUCI, a Conferência de São Vicente, o Círculo Cesare Balbo na universidade.

Envolvido na vida pública, atento aos necessitados

A solidariedade de Frassati era constante, atenta e nunca ostensiva. E não era apenas material, mas sobretudo baseada na proximidade, na escuta, na partilha e no silêncio. Concreta, profética, solícita, contagiante, frequentemente combativa e certamente criativa. Os seus estudos em engenharia minerária, por exemplo, nasceram do desejo de um dia estar próximo dos mineiros. Além disso, recordou o cardeal Re, o seu interesse particular pelo mundo dos operários era evidente numa época em que "a questão social era um problema sério, e o Papa Leão XIII tinha escrito, poucos anos antes, a Encíclica Rerum Novarum". Crítico severo do fascismo que se consolidava na Itália, Frassati optou pela militância no recém-formado Partido Popular, como manifestação de sua convicção madura de que os católicos deveriam participar da vida pública, aderindo às necessidades do povo e da sociedade.

09 setembro 2025, 11:09
