Vaticano

"Leo from Chicago": documentário do Vaticano sobre as raízes do Papa Leão

Uma viagem aos Estados Unidos, terra natal do Pontífice agostiniano, para aprofundar, através de vozes, imagens e testemunhos, começando pelos de seus dois irmãos Louis e John, a vida e a figura de Leão XIV que desde 8 de maio de 2025 guia a Igreja Católica universal. Em breve estará disponível nos canais oficiais da mídia vaticana.

Vatican News

A infância, os laços familiares, as amizades, os estudos, a formação, a vocação, os primeiros passos na Vida Consagrada, o engajamento social, as paixões esportivas, os gostos alimentares. É um retrato aprofundado e, de certa forma, inédito do Papa Leão XIV, traçado no documentário “Leo from Chicago”. Uma produção da direção editorial do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, em colaboração com a Arquidiocese de Chicago, que leva a reviver a história, até as raízes, do atual Pontífice em sua terra natal: os Estados Unidos.

A viagem, realizada pelos jornalistas Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio e Felipe Herrera-Espaliat desenrola-se nos bairros de Chicago, começando pela casa da família no Dolton, com as memórias e relatos dos dois irmãos Louis Martin e John. Depois, as sedes, escolas e paróquias administradas pelos agostinianos; a União Teológica Católica; os lugares frequentados pelo então Pe. Prevost, como o restaurante Aurelio's Pizza ou o Rate Field, o estádio do time White Sox. Mas o itinerário se amplia até a Universidade de Villanova, a poucos quilômetros de Filadélfia, e a Port Charlotte (Flórida), residência do irmão mais velho.

São cerca de 30 testemunhas ligadas ao atual Pontífice que, através de histórias, recordações, fotografias e filmes, contribuem a aprofundar no documentário a figura daquele que, desde 8 de maio, foi chamado a guiar a Igreja universal. Um homem que já desde criança mostrava uma propensão para a vida religiosa, brincando de celebrar a missa e rezando orações em latim; que ainda muito jovem abraçou o caminho do discernimento para entrar na Ordem de Santo Agostinho; que empreendeu estudos matemáticos e teológicos, estabelecendo laços autênticos com os colegas de curso e se engajando em iniciativas em favor da vida. Um homem que deixou sua terra natal para ir ao Peru e que, com uma atitude serena e uma liderança decidida, conduziu uma das Ordens religiosas mais difundidas no mundo. Um homem que ouvia música dos anos 60-70, adorava dirigir, assistia à TV e acompanhava beisebol.

“Leo from Chicago” segue o documentário “León de Perú”, apresentado em junho deste ano sobre os anos de missão de Prevost no país sul-americano. Em breve estará disponível nos canais oficiais da mídia vaticana.

13 setembro 2025, 18:00
