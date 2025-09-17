Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.09.17 Card. George Jacob Koovakad ad Astana, in kazakhstan - Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali
Vaticano

Cardeal Koovakad: em “tempos sombrios”, só nos salvaremos juntos

O prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, cardeal George Jacob Koovakad, na abertura do congresso em Astana, no Cazaquistão, exorta os líderes espirituais do mundo à “responsabilidade” comum: o desenvolvimento, a relação com Deus e a fraternidade salvam a humanidade. A colaboração entre as religiões do mundo não é opcional, mas “é indispensável”.

Daniele Piccini – Vatican News

A humanidade e o mundo, neste “momento crucial”, podem ser “facilmente” vítimas de um “sentimento de falta de esperança”. De todos os lados chegam notícias de “conflitos, guerras, violência, destruição, batalhas comerciais e desastres naturais”. Por outro lado, os focos de esperança que deveriam iluminar estes “tempos sombrios” parecem sufocados: o “multiculturalismo está enfraquecido”, as “organizações globais silenciadas”. Assim começa o discurso que o cardeal George Jacob Koovakad, prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, proferiu na sessão plenária do VIII Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, intitulado Diálogo das religiões: sinergia para o futuro, que começa nesta quarta-feira, 17 de setembro, e vai até quinta-feira (18/09), em Astana, capital do Cazaquistão.

O fórum inter-religioso reúne cerca de 100 delegações de aproximadamente 60 países, entre as quais, eminentes líderes espirituais do islamismo, cristianismo, budismo, judaísmo, hinduísmo, taoísmo, zoroastrismo e xintoísmo, bem como representantes de organizações internacionais, estudiosos e personalidades públicas.

Depois de descrever com desencanto o ponto em que se encontram neste momento tanto a “história da humanidade” quanto “o planeta Terra, nossa casa comum”, o cardeal Koovakad questionou os líderes religiosos que o ouviam: “como podemos trazer luz? Qual deve ser a nossa abordagem?”. “Estamos aqui – respondeu imediatamente o cardeal – para refletir sobre nossa responsabilidade comum: mudar o curso da história da violência para a paz; levar esperança a um mundo desesperado; salvaguardar o meio ambiente”.

Desenvolvimento e paz para todos

O cardeal propôs refletir sobre três fatores “essenciais para a construção da paz e a cooperação inter-religiosa”. O primeiro, argumentou o cardeal, “é a necessidade de desenvolvimento social, econômico, cultural e espiritual de cada pessoa”. Uma referência à encíclica de Paulo VI, Popolorum progressio, segundo a qual “o desenvolvimento é o novo nome da paz”. “O desenvolvimento – reiterou Koovakad – é uma condição prévia que permite às pessoas viver com dignidade, livres de pressões indevidas, com a possibilidade de serem felizes. Esse bem-estar não pode ser reservado apenas a alguns e excluído de outros. Deve ser equitativo, caso contrário não durará”. 

Não há esperança sem Deus

O segundo fator é que “o diálogo vertical” com Deus “abre uma nova visão de esperança para a humanidade e para a Terra”. “Não há esperança sem Deus, que é a verdade suprema”, observou o cardeal, que também lembrou como “nossas tradições religiosas geraram culturas e civilizações, defendendo ao mesmo tempo os direitos e o respeito pela dignidade humana e pela Terra”. Os Dez Mandamentos são um exemplo de como a “ética global pode se enraizar nas tradições religiosas”. “Se interpretados no contexto atual”, acrescentou o chefe do Dicastério, “os Mandamentos podem inspirar caminhos de paz e reconciliação”. Daí deriva a missão dos líderes religiosos perante o mundo: “é nosso dever – advertiu o cardeal – como líderes religiosos, infundir na sociedade terrena os valores universais presentes em nossas respectivas tradições religiosas para redirecionar a história para um mundo harmonioso”. 

Permanecer unidos

O terceiro fator, identificado pelo prefeito para o Diálogo Inter-religioso para devolver a esperança à humanidade e ao mundo, é que “não nos salvamos sozinhos, estamos interligados e interdependentes”. “Nossas religiões – enfatizou, citando desta vez a encíclica Fratelli tutti do Papa Francisco – nos ensinam que somos uma única família humana, irmãos e irmãs uns para os outros”. A colaboração entre as religiões do mundo, portanto, não é opcional, mas “é indispensável”.

Um sinal de esperança

Ainda com base nas palavras do Papa Francisco, o cardeal retoma a advertência expressa durante o difícil período da pandemia da Covid-19: “não nos salvamos sozinhos”. O simples fato de estarmos juntos no congresso de Astana “é um sinal de esperança”, acrescentou. E concluiu sua intervenção com as palavras do Papa Leão XIV aos participantes do Encontro Inter-religioso realizado em Bangladesh de 6 a 12 de setembro: “permaneçamos unidos contra as forças da divisão, do ódio e da violência que tantas vezes afligiram a humanidade”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
17 setembro 2025, 16:40
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão