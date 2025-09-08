Busca

Busca

Busca

ptportuguês
(© AFP) (© AFP)  (AFP or licensors)
Vaticano

Jesus Cristo, a esperança da Igreja

"A esperança é a luz que ilumina o futuro, mas não num sentido ingenuamente otimista ou ilusório. Nós sabemos: a esperança é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. A esperança cristã, portanto, tem um nome concreto: JESUS CRISTO VITORIOSO".

Jackson Erpen - Cidade do Vaticano

Ouça e compartilhe

Ao olhar para Cristo, a Igreja encontra sentido em sua missão de ser sinal do Reino de Deus no mundo. Ele é o Bom Pastor que guia, o Caminho que conduz ao Pai e a Verdade que ilumina a existência humana. Ele é o fundamento e a razão de existir da comunidade cristã. Sua ressurreição confirma que a fé não se apoia em ideias passageiras, mas em um acontecimento que transformou a história e abriu ao ser humano a possibilidade de uma vida nova em comunhão com Deus. A Igreja, ao anunciar o Evangelho, mantém viva essa esperança e se torna força para enfrentar as dificuldades da vida cotidiana, peregrinando rumo à plenitude da vida eterna.

No contexto deste Ano Jubilar, Pe. Gerson Schmidt* nos propõe hoje a reflexão "Jesus Cristo, a esperança da Igreja":

 

"Os profetas esperaram a realização das promessas de Deus, o povo de Deus pelo Messias, Israel pelo cumprimento do Reino material e espiritual no escolhido, ungido do Pai. São Paulo decreta o cumprimento das promessas em Jesus Cristo (2Cor 1,20), razão de nossa esperança. É no Senhor que estão nossas esperanças, conforme a Carta de São Paulo aos Coríntios, que afirma: “De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos” (2Cor 1,9-11).

Pe. Humberto Robson de Carvalho, no livro “Presbíteros: testemunhas da Esperança”, comenta trechos da Gaudium et Spes. Escreve assim o autor: “Sim, a esperança, como dom e virtude, atenta aos dramas da humanidade e seus clamores, acolhe no amor a vida presente e lança um olhar para o amanhã, àquele que pode salvar, ao Senhor Jesus, uma porta sempre aberta para o futuro, para a eternidade.  Sabemos que o Senhor é o fundamento da esperança (cf. Rm 15,13). A esperança cristã não brota das possibilidades humanas, mas da Ressurreição de Jesus (cf. 1Ts 1,9-10), de onde vem a prontidão e a sobriedade para percorrer um longo caminho (cf. Lc 12,35)” [1]. E no caminho, somos todos peregrinos, em direção à meta que é Cristo, o Salvador de todo o homem. E somos “peregrinos, porque chamados”, como professou o lema vocacional de agosto desse ano na Igreja do Brasil.

“Em Cristo somos revestidos da couraça da fé e do amor, com o capacete da esperança da salvação, conforme a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses (cf. 1Ts 5,4-8). Em uma perspectiva comunitária, a esperança é como uma âncora segura e sólida que impulsiona a caminhada da comunidade cristã”[2]. O autor Humberto Robson apresentava, nesse livro “Presbíteros: testemunhas da Esperança”, um subsídio para o 19º Encontro Nacional dos Presbíteros no Brasil, em vista desse Jubileu 2025, e fundamentou sua proposta no texto Paulino da Carta aos Romanos: “Alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração” (Rm 12,12).

Cristo é a razão da nossa Esperança! Somos todos peregrinos de esperança. A esperança não decepciona porque a esperança é Jesus Cristo. E Cristo não decepciona. Todo o ser humano pode decepcionar e o profeta Jeremias diz: Assim diz o Senhor: "Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor” (Jr 17,5). Cristo não decepciona e é nele que colocamos nossa confiança e esperança.

Nosso destino é a plenitude de Deus, para o qual Cristo se encarnou e veio restaurar entre nós. Cristo não veio sem um propósito, somente como turista na terra ou uma visitinha qualquer no planeta para ver a obra de sua criação. Sua meta foi nossa salvação. Por isso, somos peregrinos dessa grande esperança cristã que grandioso nome e baluarte: Jesus Cristo. A esperança é a luz que ilumina o futuro, mas não num sentido ingenuamente otimista ou ilusório. Nós sabemos: a esperança é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. A esperança cristã, portanto, tem um nome concreto: JESUS CRISTO VITORIOSO. Porque Ele venceu, nós também venceremos! Sua vitória é vitória para nós, porque é o cumprimento irrevogável da promessa de Deus e inauguração do futuro não só da humanidade, mas também do mundo, do cosmos e de toda a história (Cl 1,15-20; Ef 1,10.20-23).

A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja nos aponta que “a prometida restauração que esperamos, já começou, pois, em Cristo, progride com a missão do Espírito Santo e, por Ele, continua na Igreja; nesta, a fé nos ensina o sentido da nossa vida temporal, enquanto, na esperança dos bens futuros, levamos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação (cf. Fil 2,12). Já chegou, pois, a nós, a plenitude dos tempos (cf.1Cor 10,11), a restauração do mundo foi já realizada irrevogavelmente e, de certo modo, encontra-se já antecipada neste mundo: com efeito, ainda aqui na terra, a Igreja está aureolada de verdadeira, embora imperfeita, santidade” (LG,48). Portanto, a esperança não é fantasiosa, não é ingênua, não se ilude e não é ilusória. A obra da restauração já começou em Cristo Ressuscitado dos mortos! É irrevogável! Ele já entrou na glória, como cabeça do seu corpo, que é sua Igreja. A esperança da Igreja é alegre (Rm 12,12) mesmo no sofrimento e na dor (1Pdr 4,13; Mt 5,11), pois a glória esperada é certa e é tão grande (2Cor 4,17)".

*Padre Gerson Schmidt foi ordenado em 2 de janeiro de 1993, em Estrela (RS). Além da Filosofia e Teologia, também é graduado em Jornalismo e é Mestre em Comunicação pela FAMECOS/PUCRS.
_________________

[1] CARVALHO, Humberto Robson de. “Presbíteros: testemunhas da Esperança”, Edições CNBB,2023, subsídio para o 19º Encontro Nacional dos Presbíteros – Jubileu 2025, p. 10-11, apresentação.
[2] idem

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
08 setembro 2025, 09:06
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão