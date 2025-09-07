Hebdomada Papae, o noticiário em latim do Vatican News
“HEBDÓMADA PAPAE”
NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE
Die sexto mensis Septémbris Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto
TÍTULI
In Generáli Audiéntia, die praetérito Mercúrii, osténdit Póntifex quómodo non in própriis légibus adhibéndis reperiátur salus, sed in própriis agnoscéndis necessitátibus.
In Angélica Salutatióne, prídie Kaléndas Septémbris, Leo quartus décimus monet: “Ómnibus humilitátis palǽstra sit Ecclésia”.
Núntius televisíficus mensis Septémbris precatiónis praebet propósitum.
Salútem plúrimam ómnibus vobis rursus auscultántibus núntios Latínos dicit Eugénius Murrali.
NOTÍTIAE
In Generáli Audiéntia apud Petriánam Pláteam, disséruit Póntifex de Christi humanitáte, postrémis tempóribus, ante eius mortem, cum dicit se sitíre et spóngia acéto imbúta ei est data. “In Christi siti nostram omnem sitim agnóscere póssumus”. Refert Sílvia Guidi.
“Aetáte, quae propriárum rerum sufficiéntiam, efficiéntiam” atque “praestántiam” extóllit, hortátur Póntifex, ut próprii fines ac fragílitas agnoscántur in Dei amórem cognoscéndum. Pontíficis dissertátio ex legéndo Ioánnis Evangélio óritur, quod “fulgidíssimum simúlque obscuríssimum Iesu vitae tempus” descríbit, scílicet novíssimum tempus ante eius mortem, cum dicit se sitíre et spóngia acéto mádida ei est obláta. In illo “silénti clamóre”, éxplicat Póntifex, adest Deus, qui “ómnia communicáre vóluit nostrae humánae condiciónis” atque “sivit ut sitis se inváderet”. Audiéntiae Generális sub finem de Sudánia est locútus Póntifex, violéntia, chólera excruciáta ac terrae lapsu percúlsa, qui mille hómines intéremit. Humanitátis sémitas ipse póstulat et commúne subsídium, ut míseris condiciónibus Sudaniénsis pópuli finis imponátur.
In Angélica Salutatióne apud Petriánum Forum disséruit Póntifex de Evangélio diéi e Luca excérpto, in quo Iesus prandit apud Pharisǽos atque animadvértit quómodo “discurrátur ad prima loca occupánda”. Ecclésiam est adhortátus, ut esset “domus in quam omnes benígne recipiúntur, ubi loca non acquirúntur” atque nostra dígnitas agnoscátur velut “fília vel fílius Dei”. Refert Alexánder De Carolis.
“Humílitas” est “a se ipsis liberátio” atque óritur “cum Dei Regnum et eius iustítia nostrum cómmodum invádunt ac nos procul cérnere sinunt: non nostrórum pedum extréma, sed procul!. Apostólici Palátii ex fenéstra prospéctans, Leo quartus décimus mónuit, ut ex Christo discerémus ad serviéndum et nos ipsos posthabéndos. Atque Póntifex suam per catechésim appríme Ecclésiam respéxit, dicens: “Quǽrimus hódie, ut cunctis palǽstra humilitátis sit Ecclésia”. Angélicae Precatióni finem impónens, terrárum orbis amaritúdinem contíngit, contentiónibus, violéntia, dolóribus quassáti. Postulávit porro, ut in Ucraína armórum vox siléret ac diálogus instituerétur. Mentiónem quoque fecit Póntifex funésti naufrágii, quod praetérito die undetricésimo mensis Augústi factum est iuxta atlánticum Mauritániae litus.
NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE
Per núntium televisíficum mensis Septémbris precatiónis exhibéntem propósitum, ipsúmque necessitúdinem inter hóminem et Creátum demonstrántem, Leo quartus décimus hortátur ut “nostram mútuam coniunctiónem experiámur cum ómnibus creatúris, a Deo amátis iísque amóre observantiáque dignis”, ad sancti Francísci exémplum.
Haec dicénda habúimus, eventúra proxima hebdómada narrábimus. Valéte!
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui