“Grace for the World”, música e espetáculo de drones iluminam a Praça São Pedro
Vatican News
A música, as luzes, a expectativa. Não um simples “evento artístico”, mas um verdadeiro “projeto cultural” capaz de unir debate, testemunhos e arte: este é o Grace for the World, o evento internacional que esta noite, 13 de setembro, ilumina e enche a Praça de São Pedro, marcando também o encerramento do Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. O evento, que nos últimos dias promoveu 15 mesas temáticas e workshops de debate com a participação de personalidades de renome internacional, encontra neste espetáculo sua síntese mais sugestiva.
Um “abraço simbólico” ao mundo
A entrada no hemiciclo de Bernini foi aberta às 18h locais, permitindo ao público tomar seus lugares para assistir a uma noite que alternou vozes e testemunhos com performances artísticas de nível mundial. No palco, alternaram-se o maestro Andrea Bocelli, Pharrell Williams junto com o coro gospel Voices of Fire, John Legend, o coro da Diocese de Roma dirigido pelo maestro Marco Frisina, os três tenores italianos de Il Volo, a cantora e compositora colombiana Karol G e muitos outros artistas. Para tornar a atmosfera ainda mais emocionante, há o espetáculo de drones e luzes organizado pela Nova Sky Stories, com imagens inspiradas nos afrescos da Capela Sistina. Um evento que, como destacou o comunicado de imprensa de apresentação do encontro, celebra “a força da fraternidade” e lança ao mundo “um abraço simbólico e um renovado compromisso coletivo com a proteção da Criação”.
