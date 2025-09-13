Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Espetáculo na Praça São Pedro Espetáculo na Praça São Pedro  (AFP or licensors)
Vaticano

“Grace for the World”, música e espetáculo de drones iluminam a Praça São Pedro

O evento internacional chega ao auge do Encontro Mundial sobre Fraternidade Humana. No palco, nesta noite de sábado (13/09), alternam-se testemunhos e artistas de renome mundial, entre os quais Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend e Il Volo. O hemiciclo berniniano é iluminado por um espetáculo aéreo com mais de 3 mil drones e luzes, inspirado nas obras-primas da Capela Sistina.

Vatican News

A música, as luzes, a expectativa. Não um simples “evento artístico”, mas um verdadeiro “projeto cultural” capaz de unir debate, testemunhos e arte: este é o Grace for the World, o evento internacional que esta noite, 13 de setembro, ilumina e enche a Praça de São Pedro, marcando também o encerramento do Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. O evento, que nos últimos dias promoveu 15 mesas temáticas e workshops de debate com a participação de personalidades de renome internacional, encontra neste espetáculo sua síntese mais sugestiva.

Praça São Pedro
Praça São Pedro   (AFP or licensors)

Um “abraço simbólico” ao mundo

A entrada no hemiciclo de Bernini foi aberta às 18h locais, permitindo ao público tomar seus lugares para assistir a uma noite que alternou vozes e testemunhos com performances artísticas de nível mundial. No palco, alternaram-se o maestro Andrea Bocelli, Pharrell Williams junto com o coro gospel Voices of Fire, John Legend, o coro da Diocese de Roma dirigido pelo maestro Marco Frisina, os três tenores italianos de Il Volo, a cantora e compositora colombiana Karol G e muitos outros artistas. Para tornar a atmosfera ainda mais emocionante, há o espetáculo de drones e luzes organizado pela Nova Sky Stories, com imagens inspiradas nos afrescos da Capela Sistina. Um evento que, como destacou o comunicado de imprensa de apresentação do encontro, celebra “a força da fraternidade” e lança ao mundo “um abraço simbólico e um renovado compromisso coletivo com a proteção da Criação”.

Praça São Pedro
Praça São Pedro   (AFP or licensors)

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
13 setembro 2025, 22:00
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão