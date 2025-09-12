Curiosidades da Bíblia: A história do Êxodo

O êxodo começa com a partida dos israelitas em direção à Terra Prometida, liderados por Moisés e seus continuadores, numa longa jornada pelo deserto que duraria 40 anos.

Padre José Inácio de Medeiros, CSsR - Instituto Histórico Redentorista

O Livro do êxodo e um dos mais conhecidos do Antigo ou Primeiro Testamento e a história da caminhada do Povo de Deus pelo deserto é um dos eventos centrais da narrativa bíblica porque marcou não apenas a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, liderados por Moisés, mas passou a ter um simbolismo muito grande na vida do povo e na história de cada pessoa, por que a nossa vida nesse mundo -e identificada como o nosso êxodo particular em busca da eternidade.

De tão importante o Êxodo se transformou em temas de filmes, novelas e séries da TV, e mesmo na atualidade continua inquietando as pessoas que, muitas vezes, não sabem interpretar o seu real significado.

De acordo com o seu relato os israelitas, após terem vivido e se multiplicado por várias gerações no Egito, passaram a ser oprimidos e escravizados pelos faraós que, temendo o crescimento populacional dos hebreus, impôs a eles trabalhos forçados e buscou controlar o seu aumento, chegando a ordenar a morte dos recém-nascidos do sexo masculino.

O êxodo se transformou no “mito fundador dos israelitas”, que também existe em outras nações, a exemplo de Roma, que tem a versão histórica e a versão lendária de sua fundação. Para os escritores sagrados não importante se e como aconteceu, mas o evento simboliza não apenas a passagem da escravidão para a liberdade, mas funciona como uma escola de pedagogia necessária para a construção da nação sob a orientação divina. Êxodo se confunde também com a história do próprio povo.

São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá; Issacar, Zebulom e Benjamim; Dã, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram setenta; José, porém, já se encontrava no Egito.

Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: "Vejam! O povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país".

Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades-celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas,

e os sujeitaram a cruel escravidão. (Êx 1,1-13).

Moisés e a libertação do povo

Segundo as narrativas históricas os hebreus foram ao Egito em busca de terras férteis, fugindo da fome e da escassez de alimentos, que atingiram a região de Canaã por volta de 1750 a.C, porque o Egito, conhecido na antiguidade como "celeiro do Oriente", por causa das terras férteis banhadas pela água abundante das cheias do Nilo, era o local ideal para uma população que dependia da agricultura e pecuária viver.

É possível que a chegada dos hebreus ao Egito tenha ocorrido durante a invasão dos Hicsos, povo de origem semita, conhecido como “Povo do Mar” que dominou o Egito numa época de desorganização. Com a expulsão dos invasores os hebreus foram transformados em escravos por cerca de 400 anos.

No contexto de opressão nasce Moisés, salvo da morte pela filha do faraó e criado na corte egípcia que, ao conhecer a real situação dos hebreus, se transformaria no libertador de seu povo.

Disse Deus ainda a Moisés: "Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança.

Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor". (Êx 6,2-8(

Porque o deserto?

O êxodo começa com a partida dos israelitas em direção à Terra Prometida, liderados por Moisés e seus continuadores, numa longa jornada pelo deserto que duraria 40 anos.

A distância do Egito até a Terra de Canaã era apenas 200 km, existindo um caminho conhecido como “Estrada Real” que ligava as duas regiões com segurança. Até hoje as pesquisas arqueológicas não encontraram nenhum vestígio da caminhada do povo pelo deserto. As estimativas mais exageradas chegam a falar de 600 mil pessoas e durante a caminhada os israelitas enfrentam dificuldades e provações.

O percurso mais curto e direto para a Terra Prometida foi evitado por Deus, e o povo, debilitado pelo cativeiro e sem experiência em guerra, sentiu medo e desejo de voltar ao Egito. Deus optou por um caminho mais longo para preparar o povo para os desafios futuros.

A leitura do Êxodo mostra que não se trata apenas da libertação física da escravidão, mas do momento da consumação da aliança entre Deus e o povo. Durante a caminhada pelo deserto, os israelitas aprenderiam a confiar em Deus, recebendo as instruções para viver como um povo consagrado a Ele

O Êxodo se torna o evento fundante do povo de Israel, marcando o início de sua história como nação sob a orientação direta de Deus. A história do Êxodo também influenciou inúmeras outras tradições religiosas e tem sido uma fonte de inspiração para movimentos de libertação ao longo da história.