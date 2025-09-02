Cristãos em diálogo para enfrentar os desafios ecumênicos

De segunda a quarta, 3 de setembro, em Roma, a plenária do Grupo de Trabalho Misto da Igreja Católica e do Conselho Ecumênico das Igrejas (WCC), lançado pelo Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos.

Vatican News

Na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro, teve início, na sede do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos (DPUC), a sessão plenária do Grupo de Trabalho Misto (GTM) entre a Igreja Católica e o Conselho Ecumênico das Igrejas (WCC). O encontro, que terminará nesta quarta-feira, dia 3, tem como objetivo aprofundar as relações entre os participantes, permitir uma troca de experiências de vida, compreender o papel histórico do Grupo de Trabalho Misto, explorar novas prioridades e estabelecer o quadro para as atividades futuras do GML.

Os temas em pauta

Entre os principais temas que serão abordados durante os trabalhos estão o desafio da indiferença religiosa, a importância da reconciliação coletiva, como lidar com a violências e as discriminações baseadas na religião e a perseguição e o martírio dos cristãos.

Os membros que representam a Igreja Católica são dom Thomas Edward Dowd, bispo de Sault Sainte Marie, monsenhor Andrzej Choromanski, assistente da seção oriental do Dpcu, o professor Souraya Bechealany, docente da Faculdade de Ciências Religiosas do Campus des Sciences Humaines em Beirute, padre Paulin Batairwa Kubuya, subsecretário do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, monsenhor Flavio Pace, secretário do Dpcu, Annemarie Mayer, professora de Dogmática e História dos Dogmas na Theologische Fakultät Treviri, padre Russell McDougall, diretor executivo do Secretariado para os Assuntos Ecumênicos e Inter-religiosos da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, irmã Gracy Joseph Peechanavelil, provincial das Filhas da Igreja em Bangalore (Índia), a professora Teresa Francesca Rossi, do Centro Pro Unione, monsenhor Juan Usma Gómez, assistente da seção ocidental do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e dom Rodolfo Valenzuela Núñez, bispo de Vera Paz.

Evento ecumênico

Pelo WCC estão presentes o arcebispo Vicken Aykazian, da Igreja Apostólica Armênia, o professor Vasile–Octavian Mihoc, executivo do programa para relações ecumênicas e fé e constituição, o reverendo Kuzipa Nalwamba, diretor do programa do Conselho Ecumênico para a Unidade e a Missão e a Formação Ecumênica, Andrej Jeftic, diretor de Fé e Constituição, Danielle Hickman, da Igreja Unida de Cristo, o professor Bo Kristian Holm, da Igreja Evangélica Luterana da Dinamarca, o reverendo Junghyung Kim, da Igreja Presbiteriana da Coreia, a professora Rebekka Klein, da Igreja Evangélica da Alemanha, a professora Marina Kolovopoulou, da Igreja Grega, a reverenda Yvette Maud Noble Bloomfield, da Igreja Unida da Jamaica e Ilhas Cayman, o reverendo Te Kitohi Pikaahu, da Igreja Anglicana da Nova Zelândia e Polinésia, o reverendo Georges Titre Ande, da Igreja Anglicana do Congo, e o reverendo Igor Vyzhanov, da Igreja Ortodoxa Russa. As sessões diárias são acompanhadas por orações comuns, leitura da Bíblia e momentos de comunhão.