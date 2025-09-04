Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2024.09.16 Conferenza stampa di presentazione del Sinodo
Vaticano

Cardeal Grech: Maria, modelo de Igreja sinodal na abertura incondicional ao Espírito

No 26º Congresso Mariológico Mariano Internacional, que está sendo realizado de 3 a 6 de setembro na Pontifícia Universidade Antonianum, o secretário-geral da Secretaria Geral do Sínodo, cardeal Mario Grech, propõe a figura da Virgem como modelo de escuta. Essa é a chave para construir comunidades unidas para além das “contradições” e para abordar temas atuais como a participação das mulheres na vida eclesial.

Edoardo Giribaldi – Vatican News

Olhar para o Sínodo através de áreas “menos exploradas”. Repensá-lo com os olhos de Maria, para enraizá-lo cada vez mais na missão da Igreja. A mãe de Jesus é um vínculo de unidade e reflete as “qualidades fundamentais para uma sinodalidade autêntica”: escuta, oração, diálogo, discernimento, obediência, humildade e serviço. Uma figura capaz de dar fôlego também à dimensão ecumênica da comunidade eclesial e, não menos importante, à questão da participação das mulheres na vida da Igreja. Tudo isso porque Maria é, antes de tudo, exemplo de “abertura incondicional” ao Espírito e, como lembra o Documento final da mais recente Assembleia dos Bispos, “não se poderá deter” o que provém Dele.

Esses são os pontos centrais da intervenção do cardeal Mario Grech, secretário-geral da Secretaria Geral do Sínodo, proferida nesta quinta-fiera, 4 de setembro, na Pontifícia Universidade Antonianum, por ocasião do 26º Congresso Mariológico Mariano Internacional (3-6 de setembro).

As referências do Sínodo a Maria

“Muito se escreveu sobre a sinodalidade e sobre a Igreja sinodal e missionária”, declarou o cardeal, destacando a necessidade de “repensar” a vida eclesial através de áreas “menos exploradas”. Entre elas, a dimensão mariana. No Documento final, lembrou Grech, há quatro referências à mãe de Jesus: “não são poucas, se pensarmos que o objetivo principal certamente não era aprofundar a dimensão mariana da Igreja”.

Unidade além das oposições

A primeira, no capítulo 17, afirma que “incorporados a este Povo pela fé e pelo Batismo, somos sustentados e acompanhados pela Virgem Maria, sinal de esperança segura e de consolação”. A identidade da Igreja está, portanto, enraizada no sacramento da unidade, além das “contradições” de seus membros. Nesse sentido, a Virgem representa “a perfeição” a que a comunidade eclesial está destinada.

A dimensão sinodal no Evangelho

A segunda referência, no número 28, apresenta Maria como “figura da Igreja sinodal, missionária e misericordiosa”. A comunidade eclesial, explicou Grech, é chamada a reconhecer nela as qualidades essenciais de uma autêntica sinodalidade: escuta, oração, diálogo, discernimento, obediência, humildade e serviço. Vários episódios evangélicos ilustram essas atitudes.

Na Anunciação, emerge o “livre consentimento” que brota da escuta; na Visitação, manifestam-se dinâmicas genuínas de encontro e partilha; nas bodas de Caná, Maria percebe e discerne as necessidades da comunidade, mostrando “plena confiança na intervenção de Jesus”; aos pés da Cruz, finalmente, permanece “fiel até o fim ao caminho do Filho, que recompone a comunhão entre o homem e Deus”.

“Aquela que guia o caminho”

As duas últimas menções, nas seções 60 e 155, recordam, respectivamente, a presença de Maria no Cenáculo, em Pentecostes, e seu título de odigitria, “aquela que indica e guia o caminho”. Emerge, observou o cardeal, que “uma Igreja sinodal é uma Igreja de Pentecostes, constantemente à escuta do Espírito Santo”.

A Virgem em “relação constitutiva” com a Igreja

O vínculo entre Maria e a Igreja sinodal insere-se na linha do Concílio Vaticano II e da constituição dogmática Lumen gentium. Uma das passagens decisivas, lembrou Grech, foi a escolha dos padres conciliares de dedicar um capítulo inteiro a Maria, como o oitavo e último da constituição. Assim, superava-se a chamada “teologia dos privilégios”, que ao longo do segundo milênio “exaltou a singularidade eminente de Maria, para restabelecer, em vez disso, sua ligação com o mistério de Cristo e da Igreja”. Uma “lição” que, segundo Grech, “ainda está longe de ser plenamente compreendida”, pois muitas vezes falta uma compreensão madura da relação entre Maria e a Igreja, capaz de colocar a figura da Virgem em “relação constitutiva” com as diferentes dimensões da vida eclesial.

Uma “Igreja da escuta”

Entre esses âmbitos, o cardeal destacou em particular o da escuta. O Papa Francisco afirmou que a Igreja sinodal é “uma Igreja da escuta”. A de Maria, observou Grech, baseia-se num “profundo silêncio interior”, espaço privilegiado para acolher o dom do Espírito.

Maria, exemplo missionário e de ecumenismo

Ao lado desta, há outras duas dimensões menos exploradas. A missionária, pois não existe sem a oração incessante: “o primeiro evangelizador na Igreja é o Espírito Santo”, que sustenta e impulsiona o anúncio. E a ecumênica: o título de Maria “mãe da Igreja” reforça a igual dignidade de todos os batizados e lembra que “o maior título de pertença à Igreja é ser filho”.

“Não se pode impedir o que vem do Espírito”

Em conclusão, o cardeal Grech relacionou a figura da Virgem ao tema da participação feminina na vida eclesial, “que emergiu com força do processo sinodal”. O Documento final afirma, de fato, que “homens e mulheres gozam de igual dignidade no Povo de Deus”, embora reconheça que as mulheres ainda encontram obstáculos para ver plenamente valorizados seus carismas e papéis. E acrescentou uma citação “particularmente significativa”: “não há razões que impeçam as mulheres de assumir papéis de liderança na Igreja: não se pode deter o que vem do Espírito Santo”.

Daí, segundo Grech, a necessidade de uma escuta autêntica – carisma mariano – capaz de libertar a Igreja tanto “de visões redutoras de fechamento obstinado” quanto daquelas de “abertura imprudente”. Em última análise, concluiu, “decidir se e em que medida abrir ou fechar não depende de nós, mas do Espírito que guia a Igreja para a verdade e a leva a amadurecer um consenso verdadeiro também sobre o tema da igualdade de dignidade na Igreja”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
04 setembro 2025, 15:35
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão