Na China, consagrado o novo bispo da diocese criada por Leão XIV

Nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, foi realizada a ordenação episcopal do Rev. Joseph Wang Zhengui. O Santo Padre o nomeou bispo de Zhangjiakou (Província de Hebei, China) em 8 de julho de 2025, tendo aprovado sua candidatura no âmbito do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China.

Vatican News

Ouça e compartilhe

Com o desejo de promover o cuidado pastoral do rebanho do Senhor e de atender mais eficazmente ao seu bem-estar espiritual, em 8 de julho de 2025, o Sumo Pontífice Leão XIV decidiu suprimir, na China Continental, as Dioceses de Xuanhua e Xiwanzi, erigidas em 11 de abril de 1946 pelo Papa Pio XII, e, ao mesmo tempo, erigir a nova Diocese de Zhangjiakou, sufragânea de Pequim, com sede episcopal na Catedral de Zhangjiakou.

Os limites eclesiásticos da nova Diocese incluirão as seguintes áreas: os bairros de Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi e Wanquan; e os condados de Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai'an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan e Kangbao.

Em vez disso, o Distrito de Yanqing será incorporado à Arquidiocese de Pequim. Enquanto a cidade de Xilinguolemeng é incorporada à Diocese de Jining.

Assim, o território da Diocese de Zhangjiakou se conforma ao da capital, Zhangjiakou, com uma área total de 36.357 km² e uma população de 4.032.600 habitantes, dos quais aproximadamente 85.000 são católicos, servidos por 89 sacerdotes.

Consagração do primeiro bispo de Zhangjiakou

Nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, foi realizada a ordenação episcopal do Rev. Joseph Wang Zhengui. O Santo Padre o nomeou bispo de Zhangjiakou (Província de Hebei, China) em 8 de julho de 2025, tendo aprovado sua candidatura no âmbito do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China.

Curriculum vitae

O Rev. Joseph Wang Zhengui nasceu em 19 de novembro de 1962. De 1984 a 1988, frequentou o Seminário Provincial de Hebei. Nos dois anos seguintes, realizou um estágio pastoral na Paróquia de Qujiazhuang. Em 24 de maio de 1990, foi ordenado sacerdote pela Diocese de Xianxian, sendo designado para a mesma paróquia, onde foi nomeado pároco em 1991. Posteriormente, serviu na Diocese de Xuanhua.