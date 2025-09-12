China, dom Ma Yan'en empossado como bispo auxiliar de Zhangjiakou

Hoje ocorreu o reconhecimento civil e a posse do cargo de auxiliar do prelado. Diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni: “Fruto do diálogo entre a Santa Sé e as autoridades chinesas”.

A estrutura da nova diocese de Zhangjiakou, instituída por Leão XIV, em 8 de julho passado, reunindo os territórios de duas outras dioceses, Xiwanzi e Xuanhua, está tomando forma. Nesta sexta-feira, 12 de setembro, a Sala de Imprensa da Santa Sé informou que, "no âmbito do diálogo sobre a implementação do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China", ocorreu "o reconhecimento com efeitos civis e a tomada de posse" de dom Joseph Ma Yan'en como bispo auxiliar de Zhangjiakou.

O prelado de 65 anos, ex-bispo de Xiwanzi — que auxilia dom Joseph Wang Zhengu, consagrado dois dias atrás como o primeiro bispo de Zhangjiakou — nasceu em 1960 em Baoding. Foi ordenado sacerdote em 1985 para a Prefeitura Apostólica de Yixian, onde desempenhou a função de vigário geral. Recebeu a ordenação episcopal em janeiro de 2010, tornando-se bispo de Xiwanzi, em 2013, circunscrição da qual tomou posse canônica em 28 de março seguinte.

"É com satisfação", afirma em comunicado o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, "que hoje, por ocasião da tomada de posse do cargo de bispo auxiliar de Zhangjiakou por dom Giuseppe Ma Yan’en, “o seu ministério episcopal é reconhecido também para efeitos da ordem civil”. Ao mesmo tempo, lê-se na nota, “também é reconhecida civilmente a dignidade episcopal” de dom Agostinho Cui Tai, bispo emérito de Xuanhua. “Esses eventos, fruto do diálogo entre a Santa Sé e as autoridades chinesas, são um passo importante no caminho de comunhão da nova Diocese”, conclui Bruni.