Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis 
Vaticano

Cardeal Semeraro: Frassati e Acutis, os futuros santos, jovens e comuns

À mídia do Vaticano, o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, fala sobre a santidade jovem dos próximos dois santos que serão canonizados pelo Papa Leão XIV na Praça São Pedro. Jovens comuns que fizeram do seguimento do Evangelho a razão de suas vidas.

Benedetta Capelli - Vatican News

Dois santos cheios de vitalidade, com o coração inflamado do amor por Cristo, que viveram no mundo, mas não eram do mundo. O cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, fala sobre a santidade jovem de Pier Giorgio Frassati (1901-1925) e Carlo Acutis (1991-2006), que Leão XIV canonizará no domingo, 7 de setembro, na Praça de São Pedro. Jovens diferentes em idade — o primeiro morreu aos 24 anos, o segundo aos 15 — semelhantes na dedicação aos pobres e na alimentação diária da Eucaristia. “Há sempre algo surpreendente nos santos — afirma o cardeal —, muitos deles se assemelham e, por outro lado, o exercício das virtudes cristãs nunca é um exercício isolado, é sempre acompanhado pelo exercício de muitas outras virtudes”. Poderia se dizer que a santidade é uma sinfonia, mas o cardeal Semeraro prefere recordar a imagem do poliedro, usada pelo Papa Francisco na exortação apostólica pós-sinodal Christus vivit quando desenhava a Igreja. “Ela — escreveu o Papa Bergoglio — pode atrair os jovens justamente porque não é uma unidade monolítica, mas uma rede de vários dons que o Espírito derrama incessantemente sobre ela, tornando-a sempre nova, apesar de suas misérias”.

Frassati, com Cristo ao encontro dos pobres

“Pier Giorgio Frassati — afirma o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos — encarna o modelo do fiel leigo oferecido pelo Concílio Vaticano II. É aquele que, comprometido com a vida, tem uma experiência particular em diferentes realidades do mundo, é o que o Concílio chama de indole secular do fiel leigo que viveu em plena consonância com o Evangelho, encarnando-o em todos os aspectos”. Para o cardeal Semeraro, que escreveu o livro Pier Giorgio Frassati, Alpinista dello spirito (Edizioni Messaggero Padova 2025, pp. 184, euro 18), a ação na discrição do jovem turinês lembra o que está escrito na Carta aos Efésios de Santo Inácio de Antioquia: “é melhor ser cristão em silêncio do que falar, dizer e não ser”.

Esse fazer o bem sem alardear-se manifestou-se depois na presença maciça no funeral de Frassati de pessoas pobres, deserdadas, marginalizadas, que ele sempre ajudara na clandestinidade. Uma humanidade que rasgou o véu sobre os olhos da família, inconsciente da dedicação do filho aos mais desfavorecidos. “Sua morte foi uma epifania”, sublinha o cardeal, para quem “Frassati foi para os pobres porque encontrou Cristo”.

Acutis e a santidade do adolescente

Também no funeral de Carlo Acutis participaram muitos pobres e nem mesmo a sua família sabia. “Acutis foi uma descoberta também para os seus pais, ele fez o que fez com as suas possibilidades de adolescente, com as suas possibilidades de jovem”. Carlo é a expressão da “santidade de um rapaz, pronto para se abrir à vida tendo como referência a Eucaristia, sua autoestrada para o céu”.

“Essas diferentes santidades devem nos levar a refletir sobre o sentido das idades da vida”. A referência do cardeal é a Romano Guardini e sua obra: Le età della vita. “Frassati nos mostra uma idade da vida particular, Acutis a do mundo adolescente, que hoje talvez seja a fase mais crítica da vida”. Jovens comuns, porém, que exalam uma santidade “da porta ao lado”, como gostava de repetir o Papa Francisco. Duas figuras que o próprio Leão XIV propôs como modelo para as novas gerações durante o recente Jubileu da Juventude. “Há santos — afirma o prefeito do Dicastério Vaticano — que, como salientava a mística Madeleine Delbrêl, crescem em viveiros porque estão em um instituto religioso, são consagrados. Há outros, como Acutis e Frassati, que estiveram no mundo, os santos da rua”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
05 setembro 2025, 14:15
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão