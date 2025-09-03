Arcebispo Gallagher: em meio ao ódio e às guerras, a audácia está na busca pela paz

Na Eslovênia, o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais do Vaticano, dom Paul Richard Gallagher, participou de uma mesa redonda do Fórum Estratégico de Bled sobre o tema “Revitalizar a liderança e o multilateralismo em uma época de conflitos e fragmentação”.

Vatican News

Os esforços realizados por Leão XIV para promover a paz no mundo, seguindo o caminho traçado pelo Papa Francisco, visam incentivar o diálogo, a solidariedade e a fraternidade. Foi o que destacou o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, ao participar da vigésima edição do Fórum Estratégico de Bled, realizado nos dias 1 e 2 de setembro, na cidade eslovena de mesmo nome.

Reconstruir o consenso

No último dia do Fórum, dom Gallagher participou de uma mesa redonda sobre o tema “Revitalizar a liderança e o multilateralismo em uma época de conflitos e fragmentação”. O debate examinou como os esforços políticos e sociais podem redefinir a liderança em favor da paz de forma ousada, inclusiva e multilateral, mesmo em uma época de divisões. As discussões se concentraram em como promover a paz é uma prática coletiva, a ser enfrentada com coragem para que se possa estar à altura das complexidades do mundo atual.

Respondendo às perguntas do público, o secretário para as Relações com os Estados reconheceu o que foi destacado pelos outros participantes, ou seja, os desafios que surgem da falta de consenso e os esforços políticos necessários para reconstruí-lo. Acrescentou que a construção do consenso é hoje uma preocupação primordial e exigirá um “pensamento fora da caixa” e a elaboração de novas ideias, abordagens e soluções. A construção do consenso em todos os níveis é urgente, insistiu, não apenas nos altos escalões, como nas Nações Unidas ou em nível nacional, mas também a partir dos contextos locais.

É preciso garantir dois elementos fundamentais

O arcebispo Gallagher explicou que acredita que a maioria dos líderes políticos é capaz de reverter a situação de forma positiva. Mas, para isso, são necessários diálogo, construção de consenso e compromisso, continuou. O que torna tudo isso difícil, segundo o secretário para as Relações com os Estados, é a crescente fragmentação e as divisões dentro das instituições, que podem contribuir para uma falta de confiança ou credibilidade, inclusive nos governos nacionais, e, portanto, é compreensível que o populismo esteja crescendo em muitos processos eleitorais. Ele reiterou que muitas democracias estão hoje em crise porque não são capazes de garantir os dois elementos fundamentais que as pessoas desejam: prosperidade e segurança.

Em resposta a uma pergunta sobre os sistemas baseados em regras que hoje estão ameaçados, dom Gallagher afirmou que, no mundo contemporâneo, parece haver adesão às regras apenas quando isso traz alguma vantagem, enquanto no passado a ordem baseada em regras oferecia uma estrutura para proteger a todos.

O Fórum Estratégico de Bled

Iniciado em 2006, o Fórum Estratégico de Bled é uma plataforma de encontro para discutir temas e desafios políticos, de segurança e de desenvolvimento que afetam a Europa e o mundo, reunindo participantes de vários contextos e origens. O tema da edição deste ano é “Um mundo em fuga” (“A Runaway World”), dedicado à forma como a Europa e a União Europeia podem se comprometer e redefinir seu papel para enfrentar as várias crises e tensões geopolíticas, econômicas e climáticas que o mundo enfrenta hoje.