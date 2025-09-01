Vaticano: arcebispo Gallagher já está na Eslovênia para o Fórum Estratégico de Bled

O secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, arcebispo Paul Richard Gallagher, já está no país europeu para participar da 20ª edição do "Bled Strategic Forum (BSF)", que começa nesta segunda-feira (01/09) na cidade de Bled para discutir questões globais urgentes. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado.

O secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, o arcebispo Paul Richard Gallagher, chegou na Eslovênia neste domingo (31/08) para participar da 20ª edição do Fórum Estratégico de Bled, que se realiza na cidade homônima. A informação foi divulgada no perfil da Secretaria de Estado da rede social X (@TerzaLoggia).

Iniciado em 2006, o Bled Strategic Forum (BSF) é uma plataforma de encontro internacional de alto nível para discutir questões globais, de segurança e de desenvolvimento que afetam a Europa e o mundo, com mais de 500 participantes de vários contextos e origens: chefes de estado, ministros, diplomatas, líderes empresariais, acadêmicos e a comunicação social. O tema da edição deste ano é “Um mundo em fuga” (“A Runaway World”) e vai tratar sobre como a Europa e a União Europeia podem se comprometer e redefinir o seu papel para enfrentar as várias crises e tensões geopolíticas, econômicas e climáticas que o mundo enfrenta atualmente.