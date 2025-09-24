São 24 milhões os peregrinos que chegaram em Roma para o Jubileu da Esperança
Vatican News
Há pouco mais de 8 meses desde que o Papa Francisco abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro em 24 de dezembro, dando oficialmente início ao Ano Santo, o número de peregrinos que chegaram em Roma para celebrar o Jubileu chega, até hoje, a 24 milhões. A informação foi divulgada pelo Dicastério para a Evangelização nesta quarta-feira (03/09).
Enquanto isso, no próximo sábado (06/09), às 10h do horário local, 5h do horário de Brasília, o Papa Leão XIV vai participar de uma audiência jubilar na Praça de São Pedro, durante a qual a Porta Santa permanecerá fechada, mas ao final os participantes poderão atravessá-la sem se inscreverem previamente no portal de registro. A audiência será transmitida ao vivo pelos canais do Vatican News, inclusive com comentários em português.
