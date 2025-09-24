Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.08.18 Pellegrini dalla Archidiocesi di Gniezno
Vaticano

São 24 milhões os peregrinos que chegaram em Roma para o Jubileu da Esperança

O Dicastério para a Evangelização divulgou os dados sobre o número de fiéis que vieram à capital italiana até agora em peregrinação jubilar.

Vatican News

Há pouco mais de 8 meses desde que o Papa Francisco abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro em 24 de dezembro, dando oficialmente início ao Ano Santo, o número de peregrinos que chegaram em Roma para celebrar o Jubileu chega, até hoje, a 24 milhões. A informação foi divulgada pelo Dicastério para a Evangelização nesta quarta-feira (03/09).

Enquanto isso, no próximo sábado (06/09), às 10h do horário local, 5h do horário de Brasília, o Papa Leão XIV vai participar de uma audiência jubilar na Praça de São Pedro, durante a qual a Porta Santa permanecerá fechada, mas ao final os participantes poderão atravessá-la sem se inscreverem previamente no portal de registro. A audiência será transmitida ao vivo pelos canais do Vatican News, inclusive com comentários em português.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
04 setembro 2025, 09:00
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão