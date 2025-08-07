Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Algus jovens do Tonalestate 2025 Algus jovens do Tonalestate 2025
Vaticano

Parolin: demasiados inocentes pagam com a vida a ganância dos poderosos

Em mensagem ao evento Tonalestate, a international summer university, o cardeal secretário de Estado exortou a colocar os últimos no centro das atenções, como um "imperioso gesto de justiça". Entre os discursos de abertura, diante de 200 estudantes, professores e educadores, a maioria das Américas, Ásia e Europa, também o do cardeal Re, que apelou à fraternidade e à responsabilidade para com os outros. No simpósio, um enfoque nas guerras e política

Giada Aquilino - enviada a Ponte di Legno

"Muitos, demasiados inocentes pagam com a própria vida pela ganância e ambição daqueles que exploram o poder segundo sua vontade: colocá-los no centro das atenções é um imperioso gesto de justiça em relação a eles, porque geralmente não têm voz". É o que evidencia o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin em uma mensagem endereçada a padre Nicola Riva, assistente eclesiástico da Obra de Nazaré, a associação leiga internacional fundada nas décadas de 1960 e 1970 por seu pai, Giovanni Riva, professor, escritor e educador. A ocasião foi o evento Tonalestate, a international summer university (universidade internacional de verão) - para estudantes, professores, formadores e todas as pessoas interessadas em abordar culturalmente a realidade, respeitando os direitos humanos, a justiça e a paz - que teve início esta quinta-feira onde os Alpes de Brescia e Trentino se encontram, entre Ponte Di Legno, Passo del Tonale e Vermiglio, norte da Itália. Promovido pela homônima associação cultural e acolhido pela Obra de Nazaré, o evento, que este ano chega a sua 26ª edição, concentra-se até 9 de agosto no tema da miséria, com o título "DeRelicti - quem tem as chaves do reino?" A referência é aos descartados e abandonados, mas também àqueles que causam a situação deles, sem nunca esquecer os caminhos de renascimento. A exortação do cardeal Parolin aos cerca de 200 participantes, principalmente das Américas, Ásia e Europa, é a se dar uma atenção que se traduza em "um esforço para mudar a situação e criar um mundo justo e humano, onde os ‘DeRelicti’ sejam cada vez mais menos".

Mudar a realidade onde se encontra

O objetivo do Tonalestate é "reunir jovens provenientes de muitos países ao redor do mundo - Japão, México, El Salvador, para citar alguns - para explorar e abordar as questões mais prementes do nosso mundo contemporâneo", explicou a presidente Elena Lanzoni à mídia vaticana. "Queremos chamar a atenção para aqueles que não têm voz, que vivem em situações de injustiça e desumanidade devido aos crimes de 'reis', isto é, aqueles que têm hoje o poder em suas mãos", acrescentou Lanzoni, lançandio um olhar para a política, que, observou, "muitas vezes é cúmplice nessa negligência em relação aos últimos". Mas o objetivo, para os jovens presentes, não é apenas se concentrar em "quem determina a vida, a morte, a paz, a guerra, mas também quem pode dar esperança aos abandonados", continua Lanzoni, em um olhar que se passa do eu para o outro nos de três dias de simpósio, com encontros, mesas-redondas, filmes, espetáculos, exposições e concertos, idealmente sintetizados naquele I lovu you que caracteriza os trabalhos. O caminho, reflete ainda Lanzoni, é saber, aprender, adquirir noções e informações "sobre o que é o mundo, mas também encontrar um impulso, um convite para repetir tudo isso, cada um em seu próprio país, em sua universidade, na escola, no local de trabalho, para começar a mudar a realidade onde quer que estejam".

Hospitalidade, comprometimento e doação

Olhando para o presente, Eletta Paola Leoni, diretora do Centro de Estudos Tonalestate, concentrou-se naquela "ansiedade de posse que é um inimigo dentro de nós e do qual devemos nos libertar": as bombas em Gaza, Líbano, Síria, Irã, Ucrânia e Sudão, destacou, vêm, na verdade, "daqueles que deveriam governar com justiça e sabedoria", e, em vez disso, testemunhamos apenas sofrimento, dor e violência. De Emanuele Ferrari, professor e prefeito de Castelnovo ne' Monti, na província de Reggio Emilia, veio um chamado à escuta, a um olhar "para o horizonte da comunidade, que é hospitalidade, compromisso e doação", numa espécie de "poética das relações, que rejeita a política da força e reafirma o poder da política, capaz de unir as pessoas".

Mais de 50 guerras em curso no mundo

Gian Guido Folloni, jornalista, ex-editor do "Avvenire" e ex-ministro da República, ofereceu um panorama dramático da era contemporânea: "Há 56 guerras em curso hoje", lembrou, recordando o Artigo 11 da Constituição italiana e o repúdio à guerra, mas observando que "as boas intenções da comunidade internacional após a Segunda Guerra Mundial foram abandonadas". Hoje, refletiu, da Faixa de Gaza a Darfur, no Sudão, assistimos ao "fracasso daquilo que aprendemos a chamar de civilização".

Fraternidade e bem comum

Nesse contexto, um apelo à fraternidade foi feito durante o simpósio pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, que pouco antes havia administrado o sacramento da Crisma a cinco jovens da Obra de Nazaré durante uma celebração eucarística na Igreja da Santíssima Trindade em Ponte di Legno. O purpurado, lembrando como o Papa Leão XIV tem especial apreço pelo "compromisso com a paz" e pela "unidade da Igreja", exortou os jovens a assumirem um papel "em primeira pessoa": diante da fragilidade dos outros, disse ele, "devemos sentir a responsabilidade de ajudá-los". Porque "a vida de cada um de nós está interligada à dos outros": todos devemos, portanto, "sentir o dever de nos unir fraternalmente, soccorendo, ajudando e colaborando" para construir o bem comum.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
07 agosto 2025, 17:32
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão