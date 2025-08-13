Robson Landim da Aliança de Misericórdia visita a Rádio Vaticano

Robson Landim da Aliança de Misericórdia compartilhou com a Rádio Vaticano – Vatican News sua participação no recente evento em Roma do Jubileu dos influenciadores e missionários digitais. A Aliança, fundada por italianos e atuando há 25 anos no Brasil, fornece suporte material e espiritual para os vulneráveis, gerenciando diversos projetos. Conheça um pouco essa bela realidade.

Recebemos nos dias passados nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News, o jornalista Robson Landim, da Aliança de Misericórdia de São Paulo. Conversamos amplamente com Robson, primeiramente falando da sua presença em Roma, onde ele participou de um evento importante, o Jubileu dos influenciadores e dos missionários digitais.

O que sobrou desses dias? “Olha só, foram dias muito bacanas, mas eu acho que de forma especial, tirando os dois dias oficiais, nós tivemos a alegria de um grupo menor visitar internamente a Secretaria de Estado, junto com o Monsenhor Lúcio. Então foi muito interessante perceber um pouco da estrutura da igreja. A gente olha, a gente vê a coisa toda grande, mas não percebe de fato como as coisas acontecem. Então quando ele foi nos mostrando, nos falando um pouco, foi interessante perceber que tem muita gente trabalhando para que a coisa aconteça”.

O evento chama atenção, é claro, um evento dedicado a influenciadores, a missionários digitais. Qual é a diferença entre missionários digitais e influenciadores? “Eu gosto muito da forma como o K2 do canal Santa Carona me explicou isso em uma entrevista que eu fiz com ele. Ele disse que missionário digital, ele tem um povo. Ele conhece o seu povo. Então independente do número de seguidores que ele tem, ele tem ali uma comunidade para cuidar, para zelar. Então ele sabe com quem ele está falando, ele sabe a dor que ele está respondendo, ele sabe a quem ele está tocando. Agora o influenciador, ele fala para as multidões. Nem sempre ele está sabendo com quem ele está falando, nem sempre ele tem tempo de responder mensagem, de responder comentário, e nem sempre também ele tem a coisa do pastoreio, do cuidado. Então o influenciador está mais distante. O missionário digital, ele está mais próximo. É como o missionário do dia a dia. Ele vai visitar uma comunidade, ele vai fazer uma pregação, uma ministração e ele sabe com quem ele está falando. É olho no olho. Então assim também o missionário digital. Ele está mais próximo da comunidade com quem ele fala”.

Muito bem. Aliança da Misericórdia, conta para nós um pouquinho sobre ela. “A Comunidade Aliança da Misericórdia, apesar de estar no Brasil, é de fundadores italianos, nossos fundadores, Padre Antonello, Padre Henrique e a Maria Paula, que já está no céu, são italianos. São da Sardenha. Então os três são da Sardenha, mas foram para o Brasil e perceberam ali uma realidade de pobreza. A gente sabe que, infelizmente, é algo que toca muito a nossa Nação. E percebendo essa realidade, eles quiseram corresponder com as suas vocações a essa necessidade do povo. A gente sempre fala que um carisma é a resposta de Deus para a necessidade de um povo. Então, foi a Aliança de Misericórdia que nasce como resposta. Então nasceu ali. Primeiramente, num pequeno apartamento, eles dormiam em papelões. O que tinha ali, o guarda-roupa deles era em caixa de tomate, em caixa de frutas que eles pegavam nas feiras e tudo mais. E hoje, graças a Deus, a Aliança completou 25 anos. Agora, na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E estamos na Itália, na Bélgica, na Polônia, também em Moçambique, na Venezuela. Principalmente aqui na Venezuela e Moçambique. O trabalho com os mais pobres. E no Brasil também em várias cidades. O nosso trabalho, a gente sempre diz que é para os pobres material e espiritualmente. Então, materialmente, porque nós temos escolas, creches, casas de acolhida para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Começamos agora, recentemente, um trabalho chamado Cidade Ramin. Porque nós temos três passos para os que são acolhidos, que são tirados das ruas. Quando eles chegam na triagem. Depois da acolhida, a reinserção, para ajudá-los nesse acompanhamento na volta para a sociedade. Mas muitos deles, quando voltam para a sua realidade, infelizmente, encontram aquilo que, na verdade, os tirou a dignidade novamente. Então, a Cidade Ramin seria um quarto e definitivo passo. É um lugar justamente para que as pessoas morem para o resto das suas vidas. Então, ali nós queremos que seja mesmo um local onde as pessoas vão poder morar. Vão ter as suas casas. E o mais bonito é que são casas ecológicas. Então, não são casas de alvenaria normal, mas são casas ecológicas. Com tijolos de barro feito lá mesmo, com telhado ecológico, com teto solar e tantas outras coisas muito bonitas. Para que tenha tanta dignidade da pessoa, mas também para esse cuidado com a casa comum, como nos pedia o Papa Francisco. Inclusive, também a Cidade Ramin nasce como uma resposta à carta do Papa Francisco. A carta do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum”.

Vocês têm uma ideia de quantas pessoas vocês atingem? “Olha, muita gente. Muita gente. Eu não vou lembrar, assim, números. Mas, por exemplo, juntando nossas casas de acolhida, creches, casalar, que é como se fosse orfanato e tudo mais. Por mês, a gente deve atingir mais de 100 mil pessoas. Porque nós tiramos muitas pessoas da Cracolândia. Nós atendemos diariamente mais de 2 mil pessoas só na Casa Restaura, que é em São Paulo, com café da manhã, almoço, para que eles lavem suas roupas, para que eles tenham curso profissionalizante”.

Isso por dia? “Mais de 2 mil pessoas por dia. Isso só em São Paulo. Mas também nós temos uma casa dessa em Manaus. Então, nós temos casas de acolhida em vários estados do Brasil. Projetos em vários estados do Brasil. Fora as pessoas que nós atingimos em Moçambique, que são muitas crianças. Em Moçambique, o nosso trabalho principal é com as mamanas, que são as mães que trabalham no lixão. Então, para que elas não levem os filhos para o lixão, nós cuidamos dos filhos. Então, nós temos um espaço lá chamado Centro Paraíso, que atende centenas de crianças todos os dias. O Centro Paraíso é um centro de educação e educação de crianças”.

A Aliança de Misericórdia é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) de natureza filantrópica, que nasceu no ano 2000, na cidade de São Paulo, com o objetivo inicial de atender a população em situação de rua do centro da cidade, prestando um serviço emergencial e básico, voltado à escuta espiritual e fornecimento de alimentação.

Com o passar dos anos, tanto os fundadores, quanto os colaboradores e voluntários da época, perceberam que a demanda era mais complexa e exigia mais esforços, assim como o público alvo.

Diante dessa realidade, aos poucos, a Aliança foi expandindo seus serviços e a cada ano, criando novos projetos que tivessem a capacidade de atendimento das demandas da população em extrema vulnerabilidade de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e Amazonas, alcançando 46 cidades.

As atividades e ações desenvolvidas têm finalidades assistenciais, socioeducativas, educacionais, esportivas e culturais, visando a formação integral da pessoa a nível humano, espiritual e social, e a promoção do homem como um todo, sem distinção de pessoas.

Os trabalhos são realizados com a ajuda de parcerias públicas e privadas, doações esporádicas, associados contribuintes e voluntários, e todos eles acontecem a partir desta atuação em rede, em que cada contribuição possibilita a transformação e o resgate de tantas vidas.

Eis a íntegra do Programa Em Romaria:

