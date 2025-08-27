Busca

Busca

Busca

ptportuguês
O cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin O cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin  (ANSA)
Vaticano

Parolin: muitos interesses em jogo impedem a solução da tragédia em Gaza

Respondendo às perguntas dos jornalistas à margem da missa em memória litúrgica de Santa Mônica, celebrada na Basílica de Santo Agostinho em Campo Marzio, em Roma, o cardeal secretário de Estado do Vaticano espera, após o apelo do Papa, que se evite “uma punição coletiva” no Oriente Médio, chegando a um cessar-fogo e a um “acesso seguro” à ajuda humanitária.

Vatican News

À margem da missa em memória litúrgica de Santa Mônica, celebrada na Basílica de Santo Agostinho em Campo Marzio, em Roma, o cardeal secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, reiterou a posição da Santa Sé sobre a crise no Oriente Médio, lembrando o apelo do Papa Leão XIV e as declarações dos patriarcas da Terra Santa.

Contra o deslocamento da população de Gaza

“Gostaria de fazer referência ao apelo feito esta manhã pelo Papa durante a audiência geral, que contém precisamente a opinião da Santa Sé sobre a situação em Gaza”, explicou Parolin, recordando como o Pontífice e os patriarcas greco-ortodoxo e latino pediram “o fim da guerra” e se pronunciaram “contra o deslocamento da população de Gaza”.

Muitos interesses em jogo

O cardeal destacou que “existem muitas soluções, soluções que podem realmente pôr fim a esta situação”, mas denunciou o peso dos interesses de natureza “política”, “econômica”, “de poder” e “de hegemonia” que impedem “uma solução humana para esta tragédia”.

Permanecer é corajoso

Quanto à proteção dos religiosos e fiéis em Gaza, Parolin relatou que “foi deixada liberdade diante da ordem de evacuação” do governo israelense, referindo-se ao relato do patriarca ortodoxo de Jerusalém, Teófilo III, de que hoje foi pedido aos fiéis da paróquia ortodoxa que “deixassem Gaza”. “Cada um poderá decidir o que fazer”, disse o cardeal, precisando, porém, que “a escolha de permanecer é corajosa” e que não sabe “como isso poderá se concretizar se há essa ordem de evacuação” e “o controle total, em terra, do território”.

Os sinais da diplomacia

No plano diplomático, o secretário de Estado do Vaticano confirmou estar “em contato com o governo estadunidense, por meio da embaixada”, e expressou o desejo de que as conversações internacionais que resultarão da visita do ministro das Relações Exteriores de Israel a Washington, Gideon Sa'ar, tragam sinais concretos: “espero o que o Papa pediu, ou seja, que haja um cessar-fogo, que haja acesso seguro à ajuda humanitária, que se respeite o direito internacional humanitário – isso é fundamental – e que se evite uma punição coletiva”.

A posição do governo israelense

Por fim, sobre o risco de uma evacuação forçada da população de Gaza, Parolin reconheceu que, até agora, o governo israelense “demonstrou não querer recuar” dessa posição e que “talvez não haja muitas esperanças”, embora reitere a vontade da Santa Sé de “insistir” para que as coisas possam mudar.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
27 agosto 2025, 21:06
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão