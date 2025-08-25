Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Edifícios destruídos em Gaza Edifícios destruídos em Gaza  (AFP or licensors)
Vaticano

Cardeal Parolin: chocados com o que está acontecendo em Gaza

Em Nápoles, para inaugurar a 75ª Semana Litúrgica Nacional Italiana, respondendo às perguntas dos jornalistas sobre o bombardeio israelense desta segunda-feira (25/08) na Faixa de Gaza, o cardeal disse que “é um absurdo”, alertando sobre a situação humanitária. E sobre a Ucrânia, afirmou que é necessário “continuar trabalhando pela paz e pela reconciliação” e que é preciso “muita política”.

Vatican News

“Estamos chocados com o que está acontecendo em Gaza, apesar da condenação do mundo inteiro”, porque “há um coro unânime de todos em condenar o que está acorrendo”. Foi o que disse o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, em Nápoles, para a 75ª Semana Litúrgica Nacional Italiana, respondendo, à margem da cerimônia de inauguração, às perguntas dos jornalistas sobre o bombardeio israelense, na Faixa, sobre o hospital Nasser de Khan Younis, que causou 20 mortes, incluindo 5 jornalistas. “É um absurdo”, acrescentou o cardeal, observando que parece “não haver perspectivas de solução” e “que a situação se torna cada vez mais complicada e, do ponto de vista humanitário, cada vez mais precária, com todas as consequências que vemos continuamente”.

A propósito da Ucrânia, o cardeal secretário de Estado afirma que é necessária “muita política, porque existem muitas soluções em nível teórico” e “existem muitos caminhos que podem ser seguidos para alcançar a paz”, mas “é preciso querer colocá-los em prática” e “evidentemente também são necessárias disposições do espírito”. “É preciso esperança para todo o mundo”, afirmou ainda Parolin, sublinhando que o Jubileu convocado pelo Papa Francisco, dedicado precisamente a este tema, “gostaria de ser um momento de recuperação da esperança”. “Uma esperança contra toda esperança”, destacou o cardeal, pelo fato de que “hoje” não há “muitos elementos que nos ajudem a ter esperança, especialmente em nível internacional”, como se vê “também nestes dias” pela “dificuldade de iniciar caminhos de paz em situações de conflito”, mas “é preciso não se resignar” e “continuar a trabalhar pela paz e pela reconciliação”.

 

 

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
25 agosto 2025, 22:38
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão