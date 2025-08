A partir da Santa Sé, uma parceria para o futuro da África

Foi assinada uma importante parceria para promover a conservação do patrimônio cultural e o desenvolvimento sustentável nos países africanos. Esse projeto inovador, entre a Fábrica de São Pedro e a organização Iccrom, irá oferecer novas oportunidades para jovens artesãos e artistas locais, contribuindo para construir comunidades mais sólidas e prósperas.

Maria Milvia Morciano - Vatican News

Concretizando a dedicação comum ao patrimônio cultural e às novas gerações, a diretora-geral do Iccrom — organização intergovernamental dedicada à conservação do patrimônio cultural em todas as regiões do mundo —, Aruna Francesca Maria Gujral, e o presidente da Fábrica de São Pedro no Vaticano, cardeal Mauro Gambetti, assinaram um acordo de parceria estratégica. O acordo está focado na conservação do patrimônio cultural, no artesanato e na cooperação internacional. Esse acordo estabeleceu as bases para colaborações e iniciativas conjuntas de fortalecimento de capacidades, com ênfase especial na valorização das competências artesanais, para a restauração e conservação sustentável do patrimônio cultural. No centro do acordo está o compromisso de promover as competências locais, proteger o rico patrimônio africano e criar oportunidades socioeconômicas para os jovens através do desenvolvimento de suas habilidades.

Uma abordagem inovadora

“A assinatura deste acordo marca o início de um caminho importante, no qual se encontram duas grandes tradições de conhecimento”, declarou Aruna Francesca Maria Gujral. “O patrimônio é muito mais do que aquilo que herdamos; é a expressão viva das identidades que nos precederam e que nos acompanham enquanto construímos o amanhã”.

A Fábrica de São Pedro abre as portas

“Através deste projeto formativo, a Fábrica de São Pedro, por meio de sua Escola de Artes e Ofícios, abre as portas da Basílica do Vaticano a jovens artistas e artesãos africanos”, afirmou o cardeal Mauro Gambetti. “Compartilhar o conhecimento acumulado ao longo dos séculos e transmitir a excelência artesanal que a Basílica de São Pedro guarda representa um compromisso com o crescimento de novas gerações de profissionais no setor da proteção do patrimônio cultural, num espírito de serviço, de autêntica fraternidade e de amor pela beleza que conduz a Deus”.

Desenvolvimento sustentável e colaboração

O projeto prevê uma abordagem de desenvolvimento de capacidades que se difunde em nível local, permitindo aos participantes integrar as competências adquiridas no Vaticano com os conhecimentos tradicionais dos seus países. Este processo de partilha de conhecimentos será orientado por instituições parceiras na Costa do Marfim, Egito, Quênia e Tunísia. A iniciativa se insere no quadro das estratégias de cooperação internacional da Itália, que visam construir relações sólidas e duradouras com os países africanos, promovendo o desenvolvimento sustentável e a colaboração mútua.