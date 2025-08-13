Jornada Mundial da Criança, Comitê passa para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida

Com um Rescrito, Leão XIV ordena que o organismo instituído pelo Papa Francisco para organizar eventos dedicados às crianças seja transferido para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

O Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, criado no ano passado por Francisco para organizar e coordenar as Jornadas Mundiais da Criança, foi transferido para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. A decisão foi tomada pelo Papa Leão XIV após a audiência concedida ao substituto da Secretaria de Estado, dom Edgar Peña Parra, em 6 de agosto, publicada num Rescrito. O documento, divulgado nesta quarta-feira (13/08), datado de sábado, 9, especifica que: "A Disposição Superior será notificada às duas instituições envolvidas para que organizem as operações de transferência."

A instituição em 2024

Foi o Papa Francisco, em 20 de novembro de 2024, que instituiu com um quirógrafo o Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, encarregado de cuidar da “animação eclesial e da organização pastoral das Jornadas Mundiais da Criança”, ou seja, o evento que, seguindo as JMJ, reúne crianças de todas as partes do mundo para um evento de fé, música e testemunho. A primeira edição foi realizada em 25 de maio de 2024, no Estádio Olímpico de Roma, na presença de Francisco e com a participação de mais de 50 mil crianças e adolescentes, vindos também de zonas de conflito.

A pastoral para as crianças

O documento de instituição do organismo ressalta que o Pontifício Comitê tem a tarefa de coordenar e promover as iniciativas dos Comitês organizacionais nacionais e regionais, além de colaborar com os Escritórios pastorais das Igrejas locais e das Conferências Episcopais “para que a Jornada Mundial da Criança não seja um evento isolado”, mas para que a pastoral para as crianças se torne cada vez mais “uma prioridade”.

O mesmo Comitê organizou, no início de fevereiro do ano passado, um encontro na Residência Apostólica Vaticana intitulado “Amai-os e protegei-os” para aprofundar o tema dos direitos das crianças, cada vez mais exploradas e abusadas. O Papa Francisco participou do encontro, junto com membros da realeza, políticos e vários especialistas no assunto.

Agora, tudo passa para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cuja tarefa é ocupar-se dos temas dos leigos e da família, onde certamente também se inclui a pastoral e o cuidado dos mais pequenos.

Este Dicastério, cujo prefeito é o cardeal Kevin Joseph Farrell, é que organiza as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), originalmente coordenadas pela “Seção Jovens” do então Pontifício Conselho para os Leigos, que em 2016, com a reforma do Papa Francisco, passou a ser o que hoje é conhecido como Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.