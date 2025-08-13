Busca

Jornada Mundial da Criança no Estádio Olímpico em maio de 2024 Jornada Mundial da Criança no Estádio Olímpico em maio de 2024  (Vatican Media)
Vaticano

Jornada Mundial da Criança, Comitê passa para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida

Com um Rescrito, Leão XIV ordena que o organismo instituído pelo Papa Francisco para organizar eventos dedicados às crianças seja transferido para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

O Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, criado no ano passado por Francisco para organizar e coordenar as Jornadas Mundiais da Criança, foi transferido para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. A decisão foi tomada pelo Papa Leão XIV após a audiência concedida ao substituto da Secretaria de Estado, dom Edgar Peña Parra, em 6 de agosto, publicada num Rescrito. O documento, divulgado nesta quarta-feira (13/08), datado de sábado, 9, especifica que: "A Disposição Superior será notificada às duas instituições envolvidas para que organizem as operações de transferência."

A instituição em 2024

Foi o Papa Francisco, em 20 de novembro de 2024, que instituiu com um quirógrafo o Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, encarregado de cuidar da “animação eclesial e da organização pastoral das Jornadas Mundiais da Criança”, ou seja, o evento que, seguindo as JMJ, reúne crianças de todas as partes do mundo para um evento de fé, música e testemunho. A primeira edição foi realizada em 25 de maio de 2024, no Estádio Olímpico de Roma, na presença de Francisco e com a participação de mais de 50 mil crianças e adolescentes, vindos também de zonas de conflito.

A pastoral para as crianças

O documento de instituição do organismo ressalta que o Pontifício Comitê tem a tarefa de coordenar e promover as iniciativas dos Comitês organizacionais nacionais e regionais, além de colaborar com os Escritórios pastorais das Igrejas locais e das Conferências Episcopais “para que a Jornada Mundial da Criança não seja um evento isolado”, mas para que a pastoral para as crianças se torne cada vez mais “uma prioridade”.

O mesmo Comitê organizou, no início de fevereiro do ano passado, um encontro na Residência Apostólica Vaticana intitulado “Amai-os e protegei-os” para aprofundar o tema dos direitos das crianças, cada vez mais exploradas e abusadas. O Papa Francisco participou do encontro, junto com membros da realeza, políticos e vários especialistas no assunto.

Agora, tudo passa para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cuja tarefa é ocupar-se dos temas dos leigos e da família, onde certamente também se inclui a pastoral e o cuidado dos mais pequenos.

Este Dicastério, cujo prefeito é o cardeal Kevin Joseph Farrell, é que organiza as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), originalmente coordenadas pela “Seção Jovens” do então Pontifício Conselho para os Leigos, que em 2016, com a reforma do Papa Francisco, passou a ser o que hoje é conhecido como Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.

