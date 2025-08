Cardeal Sepe, enviado especial do Papa, estará na Ucrânia no início de setembro

O arcebispo emérito de Nápoles, Crescenzio Sepe, irá representar o Papa Leão XIV nas celebrações do aniversário de 650 anos de criação da Metropolia de Halyč (posteriormente Lviv dos Latinos), previstas para 6 de setembro na cidade ucraniana de Leopoli, na Catedral de Santa Maria Assunta.

Andressa Collet - Vatican News

O arcebispo emérito de Nápoles, na Itália, cardeal Crescenzio Sepe, será o enviado especial do Papa Leão XIV para as celebrações do aniversário de 650 anos de criação da Metropolia de Halyč (posteriormente Lviv dos Latinos), previstas para serem realizadas em 6 de setembro na cidade ucraniana de Leopoli, na Catedral de Santa Maria Assunta. A nomeação do Pontífice foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé em boletim de 19 de julho.

O cardeal Crescenzio Sepe, de 82 anos, natural da cidade de Carinaro, sul da Itália, é arcebispo emérito de Nápoles desde 12 de dezembro de 2020, após a liderança local por 16 anos e uma longa carreira na diplomacia vaticana. Inclusive, em 1972, quando ingressou no serviço diplomático da Santa Sé, foi enviado ao Brasil para trabalhar junto à representação papal no país. Participou nos conclaves de 2005 e 2013 que elegeram Bento XVI e Francisco, respectivamente. À imprensa, quando da sua mais recente nomeação como enviado à Ucrânia em setembro, declarou estar agradecido tanto pela atenção à cidade de Nápoles quanto pelo reconhecimento pelo seu trabalho como mensageiro de paz no mundo.

Os católicos da Igreja Latina na Ucrânia

A comemoração em Leopoli, em setembro, procura recordar e homenagear o início da presença da Igreja Católica de rito latino na Ucrânia de hoje, uma minoria de cerca de 2% da população — pouco mais de um milhão de fiéis — concentrados principalmente no oeste do país, nas áreas de Lviv e Odessa-Simferopol. Apesar da presença numericamente preponderante da Igreja Greco-católica, os católicos latinos representam uma componente viva e empenhada no tecido eclesial e social do país. Hoje, ela é liderada pelo arcebispo latino de Lviv, o polonês Mieczysław Mokrzycki, ex-secretário pessoal de São João Paulo II.

Essa porção "pequena" da Igreja, no entanto, tem oferecido uma grande contribuição para a paz neste período trágico para a Ucrânia. O metropolita, que lidera a arquidiocese desde 2007 e agora está empenhado em compartilhar as provações do povo desde o início da invasão russa em 22 de fevereiro de 2022, chegou a confirmar em entrevista à midia do Vaticano em 28 de novembro de 2023 que "os católicos latinos ucranianos se sentem apoiados por toda a Igreja Católica".