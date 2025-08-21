Busca

2025.08.21 ICONE
Vaticano

Os novos Santos Padroeiros da Península Arábica e as orações pelos missionários mortos

Vatican News com Agência Fides

A Península Arábica tem "novos" Santos Padroeiros. A Santa Sé, por meio de um decreto do Dicastério para o Culto Divino, aprovou o novo Calendário Particular do Vicariato Apostólico da Arábia Meridional (AVOSA). Este calendário litúrgico leva em consideração a história da Igreja Católica nesta região específica, destacando a vida dos Santos locais.

Entre as principais novidades, também a designação oficial dos Santos Pedro e Paulo como Padroeiros do referido Vicariato Apostólico, e da Bem-Aventurada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora da Arábia, como Padroeira de toda a península, ou seja, de todos os países do Golfo. As duas solenidades serão celebradas, respectivamente,  em 29 de junho e no sábado seguinte à festa do Batismo do Senhor.

O novo calendário litúrgico, como mencionado, destaca os Santos associados ao território do AVOSA: a liturgia, portanto, homenageará a memória dos mártires iemenitas do século VI, Aretas e seus companheiros (24 de outubro), do rei etíope Caleb (Elesbaan), que contribuiu para a cristianização do Iêmen (15 de maio), e o Beato Charles Deckers, um sacerdote missionário comprometido com o diálogo inter-religioso no Iêmen, que foi martirizado na Argélia (8 de maio).

Também inseridas duas celebrações que enfatizam a unidade da Igreja local: o aniversário da dedicação da Catedral de São José (25 de fevereiro) e a comemoração de todos os missionários falecidos que serviram no Vicariato (5 de novembro).

Mas não só:  o novo calendário litúrgico particular também inclui os Santos associados à difusão do cristianismo na Arábia. Entre estes, os mártires do século III, Cosme e Damião (26 de setembro); o asceta Simeão Estilita, o Antigo, do século V, cujo testemunho levou à fé muitos árabes do interior (27 de julho); os soldados mártires sírios Sérgio e Baco, muito venerados entre as tribos árabes (8 de outubro); e o místico catariano Santo Isaque, o Sírio, do século VII (29 de janeiro).

Santo Isaque, originalmente venerado na Igreja Assíria do Oriente e inserido no Martirológio Romano pelo Papa Francisco há apenas alguns meses, é comemorado em pé de igualdade com outros Patriarcas do Antigo Testamento, como Abraão (9 de outubro), Moisés (4 de setembro) e Jó (10 de maio, Salalah, somente em Omã).

Também foram incluídos os chamados "Quattuor Tempus", quatro períodos distintos de três dias — quarta-feira, sexta-feira e sábado — da mesma semana, aproximadamente equidistantes no ciclo anual, dedicados ao jejum e à oração. No território deste Vicariato, durante esses dias, serão oferecidas orações pelos frutos da terra e pelas vocações sacerdotais. Os "Quattuor Tempus" caem entre o terceiro e o quarto domingo do Advento, entre o primeiro e o segundo domingo da Quaresma, entre o Pentecostes e a Festa da Santíssima Trindade e, geralmente, na semana seguinte à Exaltação da Santa Cruz.

Por fim, fica decretado que toda primeira sexta-feira de março (durante a Quaresma) será dedicada à oração pelas necessidades da Igreja do Vicariato Apostólico da Arábia Meridional, particularmente pela paz e pelo aumento das vocações.

As primeiras sextas-feiras de junho e novembro, que marcam o início do verão e do inverno, respectivamente, serão dedicadas à gratidão pelas dádivas da criação, pelos frutos da terra, às súplicas por um clima favorável e às orações pela gestão responsável dos recursos da Terra.

Assuntos
21 agosto 2025, 09:50
