Meeting de Rimini. Padre Faltas: “em Gaza, uma situação desumana"

O frade da Custódia da Terra Santa leva ao encontro da Comunhão e Libertação a voz daqueles que vivem o conflito entre Israel e Hamas, lança um apelo para que se ponha fim à violência e à gravíssima situação humanitária.

Vatican News

Padre Ibrahim Faltas, frade da Custódia da Terra Santa, pede que se escutem os apelos do Papa, porque há muitas vítimas em Gaza e “quem paga por esta situação – afirma aos meios de comunicação do Vaticano – são as crianças que ficaram órfãs, as mulheres, os deficientes, os idosos”. “Chega desta guerra!

“Peço à comunidade internacional que encontre uma solução humana para uma situação desumana que as pessoas vivem há dois anos. As pessoas estão realmente morrendo de fome, de sede, de calor”, disse parde Faltas.

Sobre a iniciativa de jejum e oração, promovida por Leão XIV, padre Faltas lembra que todos seguiram o apelo do Papa, “muçulmanos, cristãos, judeus – afirma – jejuaram, rezaram pela paz”.

“Peço mais uma vez aos poderosos do mundo que encontrem uma solução, que façam algo. Agora é muito difícil fazer entrar ajuda humanitária, é muito difícil fazer sair as pessoas, muito difícil fazer qualquer coisa. É hora de todos os poderosos do mundo encontrarem uma solução, há mais de 70 anos todos estão sofrendo, tanto israelenses quanto palestinos, chega, chega!”.

Video em italiano