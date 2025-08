Juventude Vicentina no Jubileu: Ozanam foi um precursor da esperança

Um grupo de jovens vicentinos brasileiros e com eles uma jovem africana de São Tomé e Príncipe visitaram a Rádio Vaticano – Vatican News. Eles participam do Jubileu dos Jovens e do 3º Encontro Internacional da Juventude Vicentina que se realiza em Roma. Nós conversamos com o presidente nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, Márcio José da Silva, e com o coordenador nacional, Geyson Torres de Lima.

Vatican News – Mariangela Jaguraba Os jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo estão vivendo momentos de profunda graça e históricos com sua presença no Jubileu dos Jovens, em andamento, e a participação no 3º Encontro Internacional da Juventude Vicentina que se realiza, em Roma, de 27 de julho a 03 de agosto, sobre o tema “Fé que inspira, amor que transforma”. Ouça e compartilhe Um grupo de jovens vicentinos brasileiros e com eles uma jovem africana de São Tomé e Príncipe visitaram a Rádio Vaticano – Vatican News, na manhã desta sexta-feira (1°/01). Nós aproveitamos a ocasião, para conversar com o presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo, no Brasil, Márcio José da Silva, e com o coordenador nacional, Geyson Torres de Lima. Márcio José da Silva e Geyson Torres de Lima "A Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada em 1833, na França, pelo beato Antônio Frédéric Ozanam e seis companheiros. Eles foram questionados por um protestante que perguntou: 'Vocês da Igreja Católica têm muita fala, mas onde estão as ações de vocês?' Hoje, estamos completando quase 200 anos de fundação e a sociedade da França se espalhou pelo mundo presente em 155 países", disse o presidente nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, Márcio José da Silva. "Por ocasião do Jubileu dos Jovens é importante frisar que a Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada por um grupo de jovens. Antônio Frédéric Ozanam tinha apenas 20 anos quando fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, ela surge da inquietação de uma juventude sedenta de esperança, como propõe o nosso Jubileu 'Peregrinos da Esperança'. Ozanam foi um precursor dessa esperança. Ele foi um peregrino da esperança em seu tempo frente às dificuldades e a tantos desafios que o mundo passava naquela época", disse o jovem coordenador nacional, Geyson Torres de Lima. Jovens vicentinos na Rádio Vaticano Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui