Com ajuda da Providência, grupo de Rondônia chega a Roma para o Jubileu

"Provação" e "Providência": duas palavras que marcaram a vinda a Roma de um grupo de 41 peregrinos de Rondônia. A Joana, a Ana Maria e o Eldson nos falaram sobre a alegria de poder compartilhar a fé com jovens do mundo inteiro.

"Hoje as vossas vozes, o vosso entusiasmo, os vossos gritos – que são por Jesus Cristo – serão ouvidos até aos confins do mundo", disse com força o Papa Leão XIV ao se dirigir ao jovens reunidos na Praça na Praça São Pedro, para a Missa de boas-vindas na terça-feira. "Vós - acrescentou - sois esta mensagem de esperança e deveis continuar a dar esperança a todos".

Esse primeiro encontro com o Papa Leão XIV, que chegou de surpresa ao final da celebração, marcou profundamente os jovens que celebram seu Jubileu. Muitos vieram a Roma após um longo período de preparação, como um grupo de 41 peregrinos provenientes de Rondônia. A Joana, a Ana Maria e o Eldson falaram à Rádio Vaticano sobre a experiência de viver este Jubileu em meio a milhares de outros jovens vindos de várias partes do mundo:

Clique para ouvir o testemunho dos jovens de Porto Velho!

Esse grupo vindo de Rondônia, em particular, foi vítima de um golpe. Luís Fernando, do Caminho Neocatecumenal, é o guia do grupo, e com fé expectante nos falou da ação da Providência Divina para superar a provação e conseguirem vir a Roma para participar do Jubileu:

Ouça Luís Fernando, líder do grupo de 41 peregrinos de Rondônia!