Os jovens nos confessionários do Circo Máximo: "Juntos para mudar o mundo"

No coração do seu Jubileu, neste 1º de agosto, os jovens vivem a Jornada Penitencial: mil sacerdotes atendem confissões em dez línguas, em duzentos gazebos dispostos em fileiras. "Em meio a todas essas pessoas e em um lugar que não é exatamente silencioso", conta Miriam, uma peregrina da região de Marche, "nunca pensamos que sentiríamos o abraço de Deus com tanta força."

"Cada bênção é o primeiro dia de uma nova vida, e agora eu me sinto exatamente assim." Martina tem 29 anos e vem de Foggia, no sul da Itália, junto com uma dúzia de fiéis, todos com menos de 30 anos, da Paróquia de São Guilherme e Pellegrino. Ela acaba de se confessar e é uma entre os milhares de peregrinos que vieram a Roma para o Jubileu da Jovens e que se reúnem no Circo Máximo nesta sexta-feira, para a Jornada Penitencial.

Em preparação para a Vigília com Leão XIV na noite de sábado, e com o objetivo de oferecer o acesso ao Sacramento da Reconciliação ao maior número possível de jovens, 200 confessionários foram montados em várias fileiras e mais de 1.000 sacerdotes estão disponíveis para ouvir confissões em dez idiomas diferentes.

Um dia para se reconciliar

Os portões foram abertos às 10 horas, permitindo aos jovens o acesso à antiga arena romana de 85.000 metros quadrados, aninhada no vale entre as colinas do Palatino e do Aventino.

Sob a primeira e ampla tenda, garrafas de água são distribuídas para que os jovens possam recarregar as energias após a espera e os longos deslocamentos realizados no início da manhã, a pé e ou com transporte público, partindo dos locais onde passaram a noite — além da "Fiera Roma", albergues, paróquias e escolas. Os duzentos confessionários ficam literalmente lotados: cartazes com bandeiras indicam os idiomas falados pelos sacerdotes que aguardam os jovens lá dentro — alguns com a ajuda de um ventilador portátil.

Jovens corações "ardentes"

Assim como estes últimos, os confessores também são provenientes de várias partes do mundo. Padre Mark Destura, de 40 anos, de origem filipina, atua na pastoral juvenil e vocacional em uma paróquia de Los Angeles, Califórnia, e atualmente estuda na Pontifícia Universidade Gregoriana. As idas e vindas são constantes, mas entre as confissões, o sacerdote consegue transmitir "o fogo que arde nestes corações jovens e igualmente sensíveis": o que o impressiona é a "grande necessidade de Deus" e a "busca de esperança neste mundo dominado pela incerteza e pela confusão".

Após as absolvições, os padres apertam as mãos dos jovens, que se levantam com um sorriso e se juntam aos seus companheiros de viagem. Maria José agora se sente "plena, feliz". Ele vem de Cartagena, na Espanha, e participa do Jubileu como membro de uma organização educacional ligada às Irmãs Carmelitas da Caridade de Vedruna: "Nunca vi tantos católicos juntos, quase me dá vontade de pular de emoção. Quando eu voltar - conclui - me esforçarei para transmitir melhor a fé aos meus alunos adolescentes".

Sinais de esperança e paz

De Houston, Texas, vêm Matthew e Gonzalo, de 17 anos, que partiram com o movimento Regnum Christi: "Tudo isso — Matthew aponta com os braços para a extensão dos gazebos — é um presente que vem da misericórdia de Deus, que nos concede a cada dia a oportunidade de viver melhor do que no dia anterior". "Não nos conhecemos todos, mas estamos aqui pelo mesmo motivo: Deus, que é a esperança que adquirimos aqui, mas que levamos para onde quer que vamos, com nossas famílias, com a escola - ecoa Gonzalo - superemocionado com a ideia de conhecer o 'novo Papa': se viemos de tantos países diferentes e estamos aqui juntos como uma grande família, talvez possamos realmente ser um sinal de esperança de paz para o mundo inteiro", reflete com uma lógica desarmante.

Barulho fora, silêncio dentro

Miriam, que veio da região das Marcas (Itália), com a Renovação no Espírito Santo, também acabou de se confessar. A italiana de 26 anos descreve o momento como "um momento muito profundo. No meio de todas essas pessoas e em um lugar que não é exatamente silencioso, não pensei que sentiria o abraço de Deus com tanta força e o conforto nas palavras do padre. Sinto-me muito mais leve; há muito tempo não vivenciava uma confissão espiritual tão profunda. Valeu a pena."

Ser credível todos os dias

Um grupo de jovens da Apúlia, membros da Ação Católica, relembra com entusiasmo o encontro no entardecer de quinta-feira na Praça de São Pedro, para o encontro jubilar dos jovens italianos, organizado pela Conferência Episcopal Italiana (CEI). A promessa "é levar um pouco do Jubileu aos que ficaram para trás", brinca Alessandro, de 30 anos, descrevendo seu compromisso diário de "não ser preconceituoso nem crítico, mas credível, vivendo o Evangelho de forma concreta". "Às vezes conseguimos e sempre tentamos", ecoa Claudia, de 17 anos.

Nunca sozinhos

Elias, Verônica e Carlos, paraguaios de 25 anos de Assunção, sentem-se "privilegiados": "Estamos impressionados ao ver tantos jovens com a mesma fé, que falam tantas línguas diferentes, mas acreditam nas mesmas coisas. É claro que não estamos sozinhos e, se somos tantos, significa que realmente podemos mudar o mundo."

Vinte voluntários da Fundação Youcat estão atualmente distribuindo dez mil exemplares do livro Youcat sobre confissão. Publicado pela primeira vez em 2014, o volume foi atualizado para o Jubileu da Juventude e está disponível em italiano, inglês, francês e alemão. A nova edição inclui um exame de consciência, explicações sobre o significado da confissão e orações.

