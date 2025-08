Jovens brasileiros presentes no Jubileu em Roma

Roma nestes dias acolhe jovens de todas as partes do mundo - peregrinos de 146 países - para o Jubileu dos Jovens. Entre eles, grupos de brasileiros que participam de uma programação, que teve início na segunda-feira (28), e segue até este domingo, 03 de agosto, no coração da fé católica. A presença dos jovens brasileiros.

Silvonei José – Vatican News

A iniciativa do Jubileu dos Jovens havia sido anunciada pelo Papa Francisco no fim da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em Portugal, em 2023. “Marco encontro com os jovens de todo o mundo no ano 2025, em Roma, para celebrarmos juntos o Jubileu dos jovens”, disse o pontífice na ocasião.

Mas quem acolheu os jovens foi o Papa Leão XIV, que no início da noite de terça-feira, a surpresa saudou os jovens na conclusão da Santa Missa na Praça São Pedro. Aproximadamente 120 mil jovens participaram da celebração eucarística presidida por dom Rino Fisichella.

Ao final da missa, o Papa Leão XIV fez questão de comparecer à Praça São Pedro para saudar a juventude. A bordo do papamóvel, o Santo Padre percorreu os corredores da praça vaticana e toda a Via da Conciliação, acenando e recebendo o afeto dos presentes, que acolheram com grande alegria a surpresa do Pontífice. Ele dirigiu aos fiéis palavras de acolhimento e fez um convite à oração pela paz no mundo em inglês, italiano e espanhol:

Jovens na Basílica de São Pedro

"Esperamos que todos vocês sejam sempre sinais de esperança! Hoje estamos começando. Nos próximos dias, vocês terão a oportunidade de ser uma força que pode levar a graça de Deus, uma mensagem de esperança, uma luz para a cidade de Roma, para a Itália e para todo o mundo. Caminhemos juntos com a nossa fé em Jesus Cristo. E o nosso grito deve ser também pela paz no mundo", e fez um pedido aos jovens:

“Digamos todos: Queremos a paz no mundo!”

"Rezemos pela paz e sejamos testemunhas da paz de Jesus Cristo, da reconciliação, essa luz do mundo que todos estamos buscando. Nos vemos. Nos encontraremos em Tor Vergata. Boa semana!", concluiu o Papa.

Jovens na Basílica de São Pedro

Jovens brasileiros

Italo Andreatto da paróquia de São Judas Tadeu, Mogi Guaçu acompanha jovens brasileiros junto com o padre Lucas dos Santos Janucci, presbítero da Diocese de São João da Boa Vista, que exerce seu ministério na paróquia São José de Estiva Gerbi-SP. Ele diz que “acompanho nestes dias com muita alegria um grupo de peregrinos de nossa Diocese, composto pelos jovens do Caminho Neocatecumenal, que ao todo compõe-se de 150 jovens, ao Jubileu da Esperança”.

“Partilho a beleza de ver como eles tem tocado com a vida o que até então já viviam pela fé e colher deles o testemunho rico de suas experiências”, afirmou.

O padre Lucas destaca que “neste tempo temos rezado muito e com a esperança viva em nós, cantado pelas ruas das cidades que temos passado. Nelas o próprio povo reconhece o anúncio da Boa Nova de que Cristo Ressuscitou e de que a Igreja é jovem e anseia encontra-se com o Santo Padre nos próximos dias e ali ser confirmados na fé e abraçar a vocação e a missão”.

Jovens em Assis

O jovem Paulo Augusto de Aguiar Antunes da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Mogi Guaçu do Caminho Neocatecumenal, disse que “essa Peregrinação tem sido um presente de Deus na minha vida, graças a ajuda de muitos irmãos eu e mais dois jovens de nossa paróquia temos a chance de viver essa experiência extraordinária”.

“O Senhor – afirmou ele -, vem se mostrando em cada detalhe por onde passamos, poder sair da nossa zona de conforto para peregrinar é algo difícil, mas com a providência de Deus vem me animando e ajudando na minha caminhada dentro da igreja”.

“Até o momento passamos por diversas Igrejas e santuários, mas em todos os lugares o Senhor me mostra uma palavra de conversão que me convida a mudar, a voltar para casa como um novo jovem cristão”.

Jovens brasileiros

Também a jovem Ana Karolina Macedo, da 5ª comunidade da Paróquia do Rosário, localizada em São João da Boa Vista, SP que atualmente esta no pré-catecumenato deu seu testemunho: “essa é a minha primeira peregrinação, e ela foi um verdadeiro presente de Deus, uma experiência marcada pela providência divina. Ele me concedeu essa graça por meio de uma pessoa muito especial e também através de muito trabalho”.

“Minha experiência está sendo viva, única e profunda, na qual Deus nos demonstra o seu amor e carinho! É difícil descrever tudo o que estou sentindo. Visitar os lugares onde viveram os santos pelos quais tenho grande devoção foi uma emoção imensa, foi como caminhar com eles”.

Ela confessa: “nunca havia dormido fora de casa ou ficado tantos dias longe da minha família. Até brinquei dizendo que achava que iria chorar querendo voltar, mas, na verdade, estou chorando porque não quero ir embora. Está sendo uma vivência transformadora”.

Jovens em Monte Cassino

“O momento que mais me marcou foi a visita ao túmulo de São Francisco de Assis. Naquele instante, não consegui conter as lágrimas. Admiro profundamente a humildade e a coragem que ele teve para abandonar tudo e seguir a vontade de Deus”.

“Senti, nesse momento, que Deus também nos chama. A mim, a você, a todos. Ele nos chama à santidade. Mas mais do que isso: Ele quer nos revelar algo maior. Para isso, é preciso estar atento, abrir o coração e decidir caminhar com Ele”, concluiu ela.