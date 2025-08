Jovens da Amazônia participam do Jubileu em Roma: uma peregrinação

O Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBBN2) participou do “Jubileu dos Jovens”, em Roma, e foi representado pela juventude da Arquidiocese de Belém (PA), Diocese de Macapá (AP) e Diocese de Humaitá (AM) sob o comando do salesiano, Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo de Macapá e referencial para a juventude no Pará e Amapá.

Vívian Marler - Assessora de Comunicação do Regional Norte 2 da CNBB

O grupo deixou o Brasil em 19 de julho não somente para participar do Jubileu, mas para uma experiência de peregrinação “essa não é uma viagem de turismo, mas uma experiência de peregrinação, para cultivar a sensibilidade espiritual, impulsionar a fé através da Esperança, confortando assim a fraternidade com seus companheiros, para juntos buscar o sentido das coisas, das exigências, das suas atitudes, meditando a Palavra de Deus, refletindo, orando, obedecendo, evitando a dispersão, e assim crescendo como pessoa e se fortalecendo espiritualmente, para reforçar a sua vida interior. O peregrino motivado pela Esperança sonha os sonhos de Deus, sonho de um mundo melhor, anseio pela visibilidade do Reino de Deus em todo lugar. Quando o peregrino é motivado pela Esperança supera dificuldades, enfrenta desafios, cultiva o otimismo em todas as circunstâncias e não se deixa vencer pelo desânimo, nem se abater pelo cansaço, incompreensões, frustrações e conflitos”, disse Dom Antônio de Assis Ribeiro.

O grupo composto por 26 pessoas, entre o bispo referencial para a juventude, religiosos, assistentes e jovens da Amazônia, iniciou a peregrinação logo no dia da chegada em Portugal, permanecendo em Lisboa por dois dias em que conheceram os pontos turísticos religiosos da cidade, e seguida partiram rumo a Fátima, onde o ponto principal da peregrinação culminou no Santuário de Fátima. Antes da chegada a Roma passaram por Veneza, Pisa e Sinalunga aportando na tão sonhada e esperada Roma, no dia 26.

Praça São Pedro - Bispos

Dentre as peregrinações programadas aconteceram a visita a Basílica de São Pedro, Vaticano e seus arredores, Basílica de Santa Maria Maior, Missa na Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São João in Laterano (Catedral de Roma), Terme di Caracalla, Coliseu, Foro imperiale, piazza della República, Fontana di Trevi, Panteon, Piazza del popolo, piazza Navona, e a surpresa em ver de perto Papa Leão XIV, ao final da Santa Missa de boas-vindas aos Peregrinos na Praça São Pedro.

Para o jovem Andrey da Costa Souza, da Arquidiocese de Belém (PA), a reunião da juventude mundial no Jubileu reforça o amor ao Cristo “nesse Jubileu, ver essa multidão de jovens aqui presente, é simplesmente uma experiência única que nos dá a certeza, nos mostrando que o jovem,sim, é a Igreja. E a igreja só é jovem quando jovem é igreja. Isso nos mostra a esperança do futuro da nossa igreja, para que nós possamos cada vez mais acolher e amar essa juventude que, cada vez mais, ama a Cristo”.

Seguindo a programação preparada pelo Dicastério, a juventude do Regional Norte 2, participou da Jornada Penitencial no Circo Massimo onde receberam o Sacramento da Reconciliação, e de lá deram seguimento a peregrinação até a Basílica São Paulo Fora dos muros e, visitaram, ao final do dia, a Basílica Sagrado Coração de Jesus onde encontraram Padre Fábio Atard, Reitor Mor dos Salesianos, e décimo primeiro sucesso de São João Bosco, fundador da Congregação Salesiana.

A saída do grupo no 11o dia de peregrinação iniciou cedo, quando partiram para Tre Fontane, seguida de Missa na Capela do Martírio de São Paulo, em meio a Meditação Paulina, dando prosseguimento a programação do Jubileu dos Jovens preparada pelo Dicastério. Nos dias seguintes a visita às Catacumbas de São Calisto, onde participaram da Santa Missa presidida por Dom Antônio de Assis e concelebrada pelo padre Demison Batista, quando levou a juventude a renovarem as promessas batismais, Orações pelo Santo Padre e pela Igreja.

No sábado o grupo encontrou-se em Tor Vergata onde participaram da Vigília com o Santo Padre junto com milhares de jovens de todos o mundo, e da missa de encerramento do ‘Jubileu dos Jovens’ presidida por Papa Leão XIV, aflorando em cada um deles o amor por Jesus Cristo, renovando a fé e dando a certeza que ao retornarem as suas comunidades, todo o ensinamento vivido fortalecerá a caminhada não somente desta juventude, mas daqueles que receberão o compartilhamento das experiências vividas.

“Quero continuar a viver essa experiência marcante. É um ensinamento de vida, de fé, uma renovação de esperança de novos ensinamentos para todos nós, para que possamos levar para a nossa comunidade, para as pastorais. Essa experiência junto ao Papa foi incrível, é uma emoção enorme e não há palavras para descrever”, contou Lucas Magalhães, da Diocese de Humaitá, no Amazonas, que foi inserido no grupo do Regional Norte 2. “Ter a oportunidade de estar aqui hoje [na missa de encerramento do Jubileu], participando do Jubileu da juventude, em Roma, mas cercada por jovens do mundo inteiro. É uma experiência que quero levar de fato para a vida toda. Cada momento vivido, desde as partilhas nos encontros, a peregrinação e o grande encontro com o Papa, são momentos que me fazem reavivar ainda mais a minha fé e a minha paixão pela Igreja Católica. Ao retornar para casa, que eu possa levar comigo todos os ensinamentos que toda essa experiência, que eu tive a oportunidade de experienciar aqui”, disse Ana Laura Costa da Silva, representante da Diocese de Macapá (AP).

Enquanto a juventude começa a retornar a seus países, o grupo de peregrinos do Regional Norte 2, despediu-se de Roma com uma Celebração Eucarística com a Comunidade Brasileira, e deu prosseguimento a peregrinação em Assis onde participarão de visitas religiosas ao Convento Santa Elizabeth, em Passeios, e Missa no Santuário do Despojamento, retornando dia 5/8, ao Brasil. Esta Peregrinação teve como objetivos específicos proporcionar aos participantes uma forte experiência de formação humana, formação religiosa, cultural e crescimento espiritual; oportunizando, aos peregrinos uma intensa convivência em vista do fortalecimento da amizade e da interação entre as expressões juvenis; fortalecendo a catolicidade dos participantes contribuindo, assim, para o crescimento do sentido de pertença, admiração, amor e comunhão com a Igreja Católica, estimulando a abertura dos horizontes mentais em vista do crescimento no espírito de liderança em vista de serem capazes de desafiar os jovens na pastoral juvenil.

Dom Antônio de Assis ao final da Missa de encerramento do Jubileu dos Jovens, visivelmente emocionado disse “Foi uma experiência maravilhosa e renovação da esperança da vida, do amor à Igreja, da paixão por Jesus Cristo. O compromisso que os jovens tiveram são enormes, estão saindo daqui com o coração renovado e com a mente mais aberta e com o desejo de trabalhar na Igreja, promovendo o Reino de Deus. Felizes foram aqueles que tiveram essa oportunidade de estar aqui nesses dias. Parabéns a todos! Uma maravilhosa experiência de ver o bispo pelos sacerdotes, religiosos e de jovens e sobretudo os jovens que participaram com tanta alegria e tanto entusiasmo”.

Tor Vergata

Missa de Encerramento do Jubileu dos Jovens aconteceu em Tor Vergata, Roma

Em Tor Vergata, Roma, foi realizada (3/7), a Santa Missa do Jubileu dos Jovens, com a participação de milhares de jovens de todo o mundo. Em sua homilia, Papa Leão XIV, exortou os jovens a abraçarem a busca por significado, a não se contentarem com o superficial e a se aventurarem com Cristo rumo aos espaços eternos do infinito.

O Papa desafiou os jovens a não se deixarem enganar por subterfúgios ineficazes, mas a ouvirem a sede de suas almas, transformando-a em um estrado para espreitar o encontro com Deus. Em um ambiente de celebração e fé, o Papa Leão XIV proferiu uma homilia inspiradora no Jubileu dos Jovens, fazendo alusão à passagem dos discípulos de Emaús, o Papa convidou os jovens a refletirem sobre o encontro com Cristo Ressuscitado, capaz de transformar vidas e iluminar afetos, desejos e pensamentos.

O Papa Leão XIV lembrou aos jovens a importância de reconhecerem seus limites e a finitude das coisas passageiras, como a erva que viceja pela manhã, mas murcha à tarde. No entanto, ele enfatizou que essa fragilidade faz parte da maravilha da existência, assim como a delicadeza de um ampo florido que se renova continuamente.

O Papa exortou os jovens a não se contentarem com uma vida parada e óbvia, mas a aspirarem a um “algo mais” que nenhuma realidade criada pode satisfazer. Ele os encorajou a ouvir a sede de suas almas, transformando-a em um trampolim para espreitar o encontro com Deus. Inspirado em Santo Agostinho, o Papa convidou os jovens a procurarem quem fez as coisas belas e boas da vida, reconhecendo que Ele é a verdadeira esperança. Ele os encorajou a abrir o coração a Cristo, deixando-o entrar para, juntos, aventurarem-se rumo aos espaços eternos do infinito.

O Papa Leão XIV também fez referência ao Papa Francisco, lembrando que todos somos chamados a confrontar-nos com grandes interrogativos, superando-nos a nós mesmos em uma viagem de autodescoberta.

O Papa Leão XIV encorajou os jovens a buscarem a verdadeira felicidade, o verdadeiro sabor da vida e a libertação dos pântanos do absurdo, do tédio e da mediocridade. Ele os convidou a manterem-se unidos a Cristo, cultivando a amizade com a oração, a adoração, a Comunhão eucarística, a Confissão frequente e a caridade generosa.

“Queridos jovens, a nossa esperança é Jesus. É Ele, como dizia São João Paulo II, «quem suscita em vós o desejo de fazer da vossa vida algo de grande [...], no aperfeiçoamento de vós próprios e da sociedade, tornando-a mais humana e fraterna”, disse o Pontífice.

Papa leão XIV (@Vatican Media)

ANGELUS

Após a Santa Missa de encerramento do Jubileu dos Jovens, Papa Leão XIV, expressou, durante o Angelus, a gratidão pelo recente Jubileu e convidou os jovens a serem sementes de esperança, destacando a importância do diálogo em vez da violência. Durante o Angelus, o Pontífice, proferiu palavras de conforto e esperança para um mundo marcado por conflitos e sofrimento. Expressando profunda gratidão pelo recente Jubileu, e enfatizou a importância da união em Cristo e convidou os fiéis a elevarem um “imenso obrigado” a Deus pelas bênçãos recebidas.

O Papa Leão XIV não deixou de mencionar as dificuldades enfrentadas por jovens em áreas de conflito, como Gaza e Ucrânia. Ele expressou solidariedade com aqueles que sofrem “o pior tipo de mal”, causado por outros seres humanos, e ressaltou a importância de construir um mundo de fraternidade e amizade, onde os conflitos sejam resolvidos por meio do diálogo, não da violência.

“Meus jovens irmãos e irmãs, vós sois o sinal de que um mundo diferente é possível”, declarou o Papa, incentivando os jovens a serem “sal da terra e luz do mundo”, espalhando esperança em suas comunidades. O pontífice também renovou o convite para a Jornada Mundial da Juventude em Seul, Coreia, em 2027, com o tema “Tende coragem: eu venci o mundo!”. Ele enfatizou que a esperança que reside nos corações dos jovens é a força para anunciar a vitória de Cristo sobre o mal e a morte.

Em um momento de grande significado, o Papa Leão XIV conclamou os jovens a serem testemunhas da esperança e a confiarem na proteção maternal da Virgem Maria, irradiando a luz de Cristo em todos os cantos do mundo.

“Sim, com Cristo é possível! Com o seu amor, com o seu perdão, com a força do seu Espírito. Meus queridos amigos, unidos a Jesus, como os ramos à videira, vós dareis muito fruto; sereis sal da terra e luz do mundo; sereis sementes de esperança onde quer que vivais: na família, com os amigos, na escola, no trabalho, no desporto”, disse Papa Leão XIV durante o Angelus.