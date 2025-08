A JMJ de Seul será de 3 a 8 de agosto de 2027

O Papa Leão XIV anunciou as datas da próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude.

Vatican News

No final do Angelus do último domingo (03/08), logo após a missa por ocasião do Jubileu dos Jovens, o Papa Leão XIV anunciou as datas da próxima Jornada Mundial da Juventude em Seul, na Coreia do Sul, em 2027:

“Renovo o convite feito pelo Papa Francisco em Lisboa, há dois anos: os jovens de todo o mundo se reunirão com o Sucessor de Pedro para celebrar a Jornada Mundial da Juventude em Seul, na Coreia, de 3 a 8 de agosto de 2027.”

A nossa peregrinação de esperança continua, unindo jovens de todo o mundo numa viagem simbólica da JMJ de Lisboa 2023 à JMJ de Seul 2027, atravessando as etapas intermediárias das celebrações locais das JMJ e o recém-concluído Jubileu dos Jovens.

Cardeal Farrell, cabe aos jovens se tornarem testemunhas da paz

"Agradecemos ao Santo Padre por anunciar as datas da próxima edição internacional da Jornada", comentou o prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cardeal Kevin Farrell, "e convidamos todos os formadores, os departamentos da pastoral juvenil e os bispos a caminharem juntos rumo a Seul, guiados pelo tema da JMJ Seul 2027: 'Coragem! Eu venci o mundo!' (Jo 16,33). É precisamente a alegria da esperança, vivida neste Ano Jubilar, que nos dá a coragem de proclamar a vitória do Ressuscitado ao mundo inteiro. Cabe aos jovens tornarem-se peregrinos da esperança para curar a solidão e a pobreza, e testemunhar a paz neste mundo dilacerado por divisões, conflitos e guerras."

“A organização da JMJ Seul 2027 começou e prossegue a passos largos rumo às datas escolhidas pelo Santo Padre”, afirma o secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Gleison de Paula Souza. “Junto com o Comitê organizador local em Seul, estamos trabalhando para garantir que bispos e jovens de todo o mundo, acolhidos pela Igreja coreana, se reúnam para testemunhar que o encontro com Cristo transforma a vida e dá a coragem para vencer os desafios aos quais são chamados.”