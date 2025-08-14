Sobem a 20 os pequenos de Gaza hospitalizados no Bambino Gesù

Mais três crianças chegaram na noite de quarta-feira no Hospital Pediátrico da Santa Sé. Rm função de suas graves condições clínicas, passam agora por tratamentos e reabilitação.

Vatican News

Três crianças de Gaza desembarcaram na noite de quarta-feira no Aeroporto Ciampino, em Roma, acompanhadas de seus pais e irmãos. São dois meninos, de 6 meses e 13 anos, e uma menina de dois anos.

Com essas novas chegadas, o número de menores de Gaza atendidos pelo Bambino Gesù desde o início do conflito, em outubro de 2023, aumentou para 20.Os pequenos pacientes apresentam diversas patologias: traumas nos membros, queimaduras, desnutrição, doenças hemato-oncológicas, doenças cardíacas e cardiopatias congênitas, doenças infecciosas, doenças inflamatórias e reumáticas, doenças metabólicas e distúrbios neurológicos.

Em evidência 16/03/2024 O Papa à família do Hospital Bambino Gesù: a vossa força é dar amor Francisco recebeu no Vaticano a comunidade do Hospital pediátrico da Santa Sé, não comprometida com “um trabalho como muitos outros”, sublinhou o Papa no discurso lido por um dos ...

Após os primeiras consultas no Pronto Socorro do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, o bebê foi internado para uma cirurgia geral após uma amputação anterior. Já o menino de 13 anos foi internado no departamento de neurologia devido a uma lesão cerebral. A menina de dois anos, que sofre de doença celíaca, foi internada na enfermaria geral de pediatria para tratar de sua desnutrição.

"Sempre que acolhemos crianças de lugares marcados pela guerra, nos deparamos com vidas frágeis que trazem consigo dor e esperança", afirma Tiziano Onesti, presidente do Hospital Pediátrico Bambino Gesù. As palavras do Papa Leão XIV sobre a difícil situação dos povos envolvidos em guerras nos lembram que a compaixão não pode se limitar ao sentimento, mas deve se transformar em ação concreta.

Em evidência 06/02/2024 Navio com crianças doentes da Faixa de Gaza chega à Itália Aportou na cidade italiana La Spezia o navio-hospital militar Vulcano com algumas crianças feridas e doentes vindas da Faixa de Gaza a bordo, que serão tratadas nos hospitais ...

Por isso, além do atendimento médico, nos empenhamos em oferecer às famílias um lugar seguro onde possam respirar um pouco de paz. Sabemos que a jornada será desafiadora para cada uma dessas crianças, mas elas não terão como enfrentá-la sozinhas, terão nossa comunidade ao lado delas, com sua competência e humanidade, em consonância com a missão que a Santa Sé sempre nos confiou.