Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News
HEBDOMADA PAPÆ
Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ
Die nono mensis Augusti anno bismillesimo vicesimo quinto
TITULI
In Audiéntia Generáli nova catechésium séries de Christi passióne, morte ac resurrectióne a Leóne Quarto Décimo incohátur.
Die domínico tértio mensis Augústi décies centéna mília iúvenum ex univérso terrárum orbe oriúndi Missam participavérunt, quam in eórum Iubilǽo apud Turrim Virgátam celebrávit Póntifex, qui dein sub Angélicam Salutatiónem consequéntem Diem Mundiálem Iúvenum Séuli in Coréa enuntiávit, a die tértio ad diem octávum mensis Augústi anno bismillésimo vicésimo séptimo agéndum.
Féria secúnda, vésperi, Summus Póntifex Hispánicum adolescéntem invísit, qui Romam venit Iubilǽi Iúvenum celebrándi causa, in Valetudinárium a Iesu Púero appellátum recéptum.
Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Rosárius Tronnolone.
NOTITIAE
Die sexto mensis Augústi, féria quarta, in Foro Petriáno Audiéntiam Generálem ténuit Leo Quartus Décimus Papa, qui, de mystério passiónis, mortis ac resurrectiónis Iesu incípiens meditatiónem, verbum ‘parare’ perpéndit. Refert Eugénius Murrali.
Præcépta, quæ discípulis dedit Iesus de Pascha paránda, osténdunt amórem non esse fortúitum quiddam, sed áliquid consúlto eléctum, quod idóneum póstulat apparátum. «Iesus passiónem óbit non ex fato – asseverávit Póntifex – sed ex fidelitáte ad sémitas, quæ quidem líbere curioséque accipiúntur ac percurrúntur». Consciéntia eiúsdem vitam tráditam ex ima voluntáte oríri – mónuit Leo Quartus Décimus – non vero e repentíno impúlsu opórtet sit nobis solácium. Etiam «supérior aula iam paráta» nos docet Dei amórem usque antecédere nos. Ántequam sentiámus nos indígere acceptióne, locum iam parávit Dóminus, ubi nos exspéctat, nos agnóscit nosque suos amícos esse osténdit. Locus hic est cor nostrum.
Die tértio mensis Augústi, domínico, Leo Quartus Décimus in Turris Virgátæ planítie Sanctam Missam celebrávit, ubi plus décies centéna mília iúvenum adstitérunt, ex univérso terrárum orbe oriundórum, Iubilǽum agéntium. Lóquitur Amadǽus Lomonaco.
Ex Litúrgiæ Verbi audítis lectiónibus trahens indícia, Póntifex asséruit quod «infírmitas, de qua nobis loquúntur, pars est mirabílium, quæ nos ipsi sumus». Nos quoque – áddidit Ipse – ad exsisténtiam náscimur, quæ continénter per oblatiónem et caritátem renovátur. Coram implacábili siti, quam in nostro corde percípimus, fallácia quædam ac succedánea ad eam exstinguéndam quǽrimus, quæ autem scabéllum conficiámus opórtet conscendéndum, ut, more puerórum, ex fenéstra convéntus cum Deo prospectémus. Tunc detegémus vitæ plenitúdinem mínime e posséssis pendére, sed ex iis, quæ valémus recípere ac participáre.
NOTITIÆ BREVIORES
Die quarto mensis Augústi, féria secúnda, vésperi, Summus Póntifex apud Valetudinárium a Iesu Púero nuncupátum Ignátium Gonzálvez, adolescéntem Hispánicum, invísit, qui Romam venit Iubilǽi Iúvenum celebrándi causa. Sub finem quosdam oncológici partis ægros salutávit, quibúscum Oratiónem Domínicam recitávit.
Die áltero mensis Augústi Leo Quartus Décimus Museórum Vaticanórum legatiónem in Audiéntiam recépit, quæ Pontífici dono dedit sancti Augustíni et ángeli simulácrum, quod ignóus pictor sǽculi duodevicésimi pinxit.
Finis fit loquéndi, cétera nova próxima hebdómada. Valéte!
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui