Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News
HEBDOMADA PAPÆ
Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ
Die decimo sexto mensi Augusti anno bismillesimo vicesimo quinto
TITULI
Hebdómada occurrénte Beátæ Maríæ Vírginis in Cælum Assúmptæ, Audiéntia Papæ in Urbe et Sancta Missa ex Arce Gandúlfi.
In Salutatióne Angélica prætéritæ domínicæ dixit Póntifex: «Pro nobis nolímus tenére dona, quæ Deus nobis dedit».
Leo Quartus Décimus dénuo Arce Gandúlfi áliquot dies feriátur.
Salútem plúrimam ómnibus vobis optátis audiéntibus núntios Latína lingua prolátos ex corde dicit Eugénius Murrali.
NOTITIAE
Hebdómada occurrénte sollemnitátis in Assumptióne Beatæ Maríæ Vírginis, extrémi áeris calóris causa in Aula a Paulo Sexto nuncupáta Papa Audiéntiam Generálem egit, secúndam habens catechésim de passiónis, mortis et resurrectiónis mystério. Ómnia refert Sílvia Guidi.
Scænam «íntimam, veheméntem, sed et pénitus veram» ádiit Póntifex, coenam scílicet paschálem, ubi Iesus revélat unum ex Duódecim ipsum esse proditúrum. «Iesus ad contemnéndum non nóminat. Veritátem autem dicit, quia salvos nos vult fácere», assevérat Papa. In eo vero non stat senténtia, sed ánimi dolor: «Evangélium nos non docet malum infitiári – enárrat Póntifex – sed id docet agnóscere uti doléndam facultátem renascéndi». Et conclúdit: «Si verum quǽrimus, hæc est nostra spes, scire scílicet Deum, etiámsi nos fállere póssumus, numquam defícere; etiámsi nos pródere póssumus, ipsum numquam nos amáre desínere». Inter constitúta hebdómadæ Papæ celebrátio adest Sanctæ Missæ sollemnitátis in Assumptióne Beatæ Maríæ Vírginis apud parœciam pontifíciam Sancti Thomæ de Villanóva in Arce Gandúlfi.
In Salutatióne Angélica diéi décimi mensis Augústi in Foro Petriáno Póntifex áliquos versus cápitis duodécimi Evangélii Lucæ interpretátus est, adhórtans ut «thesáurum vitæ nostræ ponámus» in próximi bonum. Hæc expónit Rosárius Tronnolone.
Dona, quæ Deus nobis dedit, «pro áliis adhibére, potíssimum pro illis qui máxime auxílio nostro egent»: hæc Leónis Quarti Décimi est adhortátio, qui exórdium cepit a versu trigésimo tértio Evangélii Lucæ, ubi légimus: «Véndite, quæ possidétis, et date eleemósynam». Papa subtílius éxplicat hoc non ágere tantum de «rebus communicándis», sed et «de facultátibus, témpore, sénsibus, præséntia animóque nostro ponéndo». Póntifex monet: «donum Dei, quod nos ipsi sumus, spátio egére, libertáte, necessitúdine, ut ad efféctum sui pervéniat et verbis plane se effíngat». Caritáte eget, «quæ modo ómnia existéntiæ nostræ immútat ac nobílitat». Post Angélicam Salutatiónem precátus est Papa, ut ómnia exstingueréntur bella, mentem præcípue convértens ad contentiónes, quibus pópulus Haitiánus vexátur.
NOTITIÆ BREVIORES
Post merídiem diéi décimi tértii mensis Augústi Arcem Gandúlfi rédiit Póntifex in breves férias. Inter múnera Leónis Quarti Décimi, domínica, die décimo séptimo mensis Augústi, post Missam in Sanctuário Albanénsi Sanctæ Maríæ a Rotúnda celebrátam et Salutatiónem Angélicam Arce Gandúlfi recitátam, épulas participábit in Burgo Laudato Si’ cum fere centum indigéntes diœcésis Albanénsis.
Rescríptum, a Præfécto Secretáriæ a Rebus Œconómicis subsignátum et a Románo Pontífice probátum, dilátat tutélas et iura paréntum, qui in Statu Civitátis Vaticánæ dant óperam.
Finis fit loquéndi, cétera nova próxima hebdómada. Valéte!
