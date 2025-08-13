Busca

Ruffini: ao serviço dos outros para permanecer humano

O prefeito do Dicastério para a Comunicação participa do congresso trienal da União da Imprensa Católica Africana (UCAP), em Acra, Gana, até 17 de agosto. Ele convida a ler e contar a história "com a inteligência do coração, com a sabedoria do amor, sem confundir meios e fins, verdade e mentira, intuição e cálculo".

Ler e contar a história “com a inteligência do coração, com a sabedoria do amor, sem confundir meios e fins, verdade e mentira, intuição e cálculo”: em resumo, “permanecer humano” e “tornar-se cada vez mais humano”. Este foi o convite feito pelo prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, numa mensagem aos participantes do congresso trienal da União da Imprensa Católica Africana (UCAP), que em Acra, Gana, até 17 de agosto, reflete sobre o tema "Equilíbrio entre progresso tecnológico e preservação dos valores humanos na era da Inteligência Artificial".

O verdadeiro, o justo, o belo

Numa era em que as relações entre instituições e povos foram "radicalmente" transformadas pelas mídias sociais, surge a questão de "como os algoritmos e as máquinas que os elaboram podem servir à humanidade, na verdade, conhecimento, consciência e beleza", enfatiza Ruffini no texto lido aos mais de 150 delegados provenientes de 30 países por monsenhor Janvier Yameogo, funcionário da Direção Teológica e Pastoral do mesmo Dicastério. A resposta, acrescenta Ruffini, convidando-os a refletir sobre a relação "entre seres humanos e algoritmos", reside "em impedir que os algoritmos e seus processadores criem um sistema de domínio que pulverize tudo, ignorando o verdadeiro, o justo e o belo", sacrificando a unicidade e a dignidade individuais.

Por outro lado, escreve, estamos numa encruzilhada: de um lado, a "ditadura da máquina, impulsionada pelo pensamento totalitário"; do outro, a "liberdade humana, sem a qual não há verdade". Daí o apelo para fortalecer a capacidade dos profissionais da mídia de "educar seus diversos públicos" sobre a necessidade de "promover e preservar" os valores humanos num mundo "fortemente influenciado pelo progresso tecnológico, em particular pela Inteligência Artificial"

Uns com os outros

A comunicação é, antes de tudo, um "dom recíproco de nós mesmos", nascido das relações que estabelecemos "uns com os outros", observa Ruffini. A comunhão "é o que nos torna membros uns dos outros": é o "segredo" da comunicação da Igreja, no espírito do Sínodo sobre a Sinodalidade. Hoje, quando o planeta está "afundando" numa espiral de violência e guerra, com dificuldade cada vez maior em "construir espaços de encontro e diálogo, para o bem comum e a paz", nenhuma Igreja ou comunidade em particular "pode imaginar viver isolada": o nosso bem-estar está "ligado" ao dos outros.

As conexões espontâneas e "até informais" que a tecnologia nos permite criar podem ser vistas como "uma riqueza e um recurso" para promover uma experiência cada vez mais articulada de "um 'nós eclesial'", com consciência e discernimento, mantendo ao mesmo tempo uma "gestão ética adequada" da Inteligência Artificial e de marcos regulatórios que "centralizam" a pessoa humana, como recentemente enfatizou o Papa Leão XIV.

As palestras da conferência

Na abertura da conferência, no último domingo, o comitê organizador enfatizou como os participantes estão se unindo "sob a bandeira da fé, da colaboração profissional e de um propósito comum", e a Associação de Jornalistas de Gana identificou como "essencial" o compromisso dos profissionais da mídia em "ancorar seu trabalho nos valores duradouros da verdade, justiça, responsabilidade e compaixão".

