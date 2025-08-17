O Futebol visto pelos Papas: a beleza de compartilhar sonhos e amizades

Por ocasião do reinício dos principais campeonatos de futebol da Europa, repropomos algumas reflexões dos Papas sobre este esporte tão querido, sobretudo, para que continue sendo um esporte capaz de incutir valores e promover o crescimento humano dos jovens.

Amedeo Lomonaco – Cidade do Vaticano

O futebol é um dos esportes mais populares e difundidos. Durante este período, após um intervalo, os holofotes voltam a se concentrar sobre os "retângulos verdes", colocando em evidência jogadas, passes e gols. Os principais campeonatos europeus começam agora, a partir da segunda quinzena de agosto. A Premier League inglesa começou neste dia 15 de agosto, como também o primeiro jogo da Liga na Espanha. Nesta mesma data, segundo o calendário, tem início a primeira rodada da Ligue 1, na França. Na próxima semana, no dia 22 de agosto, começa a Bundesliga na Alemanha. A Série A italiana e a Souper Ligka Ellada grega começarão no próximo dia 23. Enquanto as equipes se preparam para a nova temporada, aumentam as expectativas e esperanças, sobretudo, entre os torcedores.

Os Papas e o Futebol

Logo, está prestes a abrir uma nova página esportiva, repleta de treinos, táticas e objetivos a serem alcançados. Mas, este não é o único aspecto essencial do futebol. Este esporte pode e deve também abranger valores, que vão além da mera habilidade técnica, como também transmitir valores e lições de vida.

A este respeito, qual o ponto de vista dos Papas sobre o futebol? Para eles, deve ser visto, antes de tudo, como um jogo de equipes, mas também como meio de fomentar amizades e sonhos, como os que surgem nos campos de periferia, paróquias e oratórios.

Crianças brincando de jogar futebol

Leão XIV: “Não se devem perder os valores educativos”

Uma visão pedagógica do futebol jamais deve faltar. O futebol, em nível competitivo, não é apenas um comércio, mas deve ser visto também como função educativa. O Papa Leão XIV falou sobre a importância deste aspecto ao receber os jogadores e dirigentes do time de futebol do Nápolis, em 27 de maio:

“Infelizmente, quando o esporte se torna um comércio, corre o risco de perder os valores que o tornam educativo, podendo até se tornar deseducativo. Isso deve ser monitorado, em particular, quando se trata de adolescentes. Faço um apelo aos pais e dirigentes esportivos: ‘Devemos fazer muita atenção à qualidade moral da experiência esportiva, em nível competitivo, pois está em jogo o crescimento humano dos jovens’”.

Francisco: “Jogar é um direito”

Para o Papa Francisco "o futebol é um jogo de equipe; não se pode se divertir sozinhos”. Francisco falou com frequência sobre o valor deste esporte: “As pessoas gostam de futebol porque recorrem a um sonho”. “Jogar é um direito, é experimentar a felicidade de jogar", disse durante um encontro, em 24 de maio de 2019, promovido pelo jornal esportivo "La Gazzetta dello Sport". “A beleza de jogar bola, acrescentou na ocasião, "é poder fazê-lo com outras pessoas no campo. A bola se torna um meio para convidar pessoas reais a compartilhar amizade, se reunir em um lugar, se olhar nos olhos". Em uma audiência à seleção italiana de futebol, em 2019, Francisco concentrou sua atenção também sobre o “grande poder da bola”:

“Uma bola tem uma atração. Lembro-me que, perto da minha casa, havia uma pequena praça. Ali jogávamos bola, mas nem sempre tínhamos uma, porque na época as bolas eram de couro e eram muito caras; não havia plástico e nem borracha... Nossa bola era feita de pedaços de tecido. Apesar disso, fazíamos milagres!”

O futebol é um meio para nos olharmos nos olhos

João Paulo II: “O futebol é também um testemunho de fraternidade”

“O futebol pode causar profundas mudanças políticas; após períodos de dramas e fortes tensões, pode expressar um profundo desejo de fraternidade entre os povos”: disse o Papa João Paulo II, em 8 de maio de 2000, ao se dirigir aos líderes da UEFA (União das Associações Europeias de Futebol). E acrescentou: “O futebol não é um espaço marginal da história, mas pode ajudar a superar barreiras e promover a unidade”:

“Dou as minhas cordiais boas-vindas a cada um de vocês dos cinquenta e um países membros da União das Associações Europeias de Futebol, reunidos em Roma para o Grande Jubileu do Ano 2000. O encontro de hoje conta com a presença de quase todas as nações europeias, em particular, as Federações do Leste Europeu, que aderiram à sua União após a queda do Muro de Berlim: isso testemunha ainda mais o desejo de paz e fraternidade que anima as suas federações (...). Que o futebol, como qualquer esporte, se torne cada vez mais expressão da primazia do ‘ser’ sobre o ‘ter’; que ele tenha coragem de se libertar de tudo o que o impede uma proposta positiva de solidariedade e fraternidade, respeito mútuo e intercâmbio justo entre homens e mulheres do nosso mundo”.

Bento XVI: “A alegria de um sucesso histórico”

“O futebol pode suscitar emoções, que transcendem o esporte, e encarnar esperanças de paz”: disse Bento XVI na audiência geral de 1º de agosto de 2007, ao se referir à história de um país profundamente abalado por guerras e violências”.

“Uma boa notícia sobre o Iraque, que suscitou uma explosão de alegria popular em todo o país. Refiro-me à vitória da seleção iraquiana de futebol na Copa da Ásia. Trata-se de um sucesso histórico para o Iraque, que, pela primeira vez, se tornou campeão de futebol da Ásia. Fiquei profundamente comovido pelo entusiasmo que contagiou seus habitantes, que o levou a descer às ruas para comemorar a vitória. Assim como chorei com os iraquianos, agora me alegro com eles. Esta experiência de uma partilha feliz revela o desejo de um povo por uma vida normal e pacífica. Espero que este evento possa contribuir para a construção do Iraque, com a colaboração de todos, por um futuro de autêntica paz, liberdade e respeito mútuo”.

Crianças se divertem brincando com uma bola de futebol

Paulo VI: “Futebol e o dia-a-dia”

A retomada dos campeonatos de futebol, após as férias de verão na Europa, é uma das marcas registradas na vida das pessoas, após as férias, como recordou o Papa Paulo VI, no Angelus de 29 de setembro de 1968, dia em que começava o campeonato de futebol na Itália: “Ao dirigir o olhar ao calendário do nosso tempo e dos nossos costumes, lembremos sempre do tempo devido ao espírito, à oração, a Deus":

“Ao terminar o verão e as férias, retornam as atividades normais em todos os setores: colheita e semeadura nos campos, as escolas reabrem (esperemos!...) e começa um novo ano letivo; os escritórios retomam seus horários normais e, hoje, recomeçam os campeonatos de futebol. A vida retoma seus ritmos intensos de trabalho e lazer. Todo o nosso tempo é tomado por uma agenda ordenada e rigorosa, que torna as ações e o dia-a-dia do homem moderno uniformes e determinados”.

Enfim, os ritmos diários do nosso tempo estão prestes a voltar à normalidade, como também os campeonatos de futebol. Os torneios estão para recomeçar na Europa; assim, será possível rever nossos extraordinários campeões e os grandes jogos. Mas, é maravilhoso ver ainda os que jogam nas praias, nos campos de periferia ou em oratórios juvenis. Podemos ver os craques que jogam e driblam, para o divertimento das crianças, que, talvez, têm os mesmos sonhos. O craque Pelé já dizia: "O futebol é música, dança e harmonia. Não há nada mais legal e divertido ver a bola rolar".