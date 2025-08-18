Busca

The Moon is seen behind statues of saints in the colonnade of St. Peter's Square at the Vatican
Vaticano

A Esperança na boca dos salmistas

"A sinfonia dos 150 salmos da Sagrada Escritura é sempre fonte de inspiração para rezar e aprofundar nossa fé e esperança, que brota da rica tradição oral judaica, transcrita em poemas para nossa fé"

Jackson Erpen - Cidade do Vaticano

Nos Salmos, a esperança aparece como um fio que sustenta o coração humano em meio às aflições. Mesmo em meio a combates, perseguições e angústias, os salmistas expressam uma confiança inabalável em Deus, reconhecendo nele refúgio, socorro e fidelidade eterna. A esperança não é apresentada como uma expectativa vaga, mas como certeza enraizada na bondade e no caráter divino, que transforma o lamento em louvor e a escuridão em luz. Assim, os Salmos ensinam que a verdadeira esperança floresce da confiança em Deus, que nunca abandona os que nele esperam.

"A Esperança na boca dos salmistas", é o tema da reflexão do Pe. Gerson Schmidt*:

"A sinfonia dos 150 salmos da Sagrada Escritura é sempre fonte de inspiração para rezar e aprofundar nossa fé e esperança, que brota da rica tradição oral judaica, transcrita em poemas para nossa fé. O salmista no salmo 145 é categórico: “É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor a esperança” (Sl 145,5). O salmista aqui se expressa não para uma realidade futura, que faz-nos esperar e crer na realidade que virá, mas aponta a espera no Senhor já no momento presente, colocando em Deus a esperança de nossa vida, de nossos projetos, de nossas aspirações mais profundas. O concílio Vaticano II, sobretudo na Constituição Gaudium et Spes – a Igreja inserida no mundo – aponta que a esperança e a alegria cristã não se orientam simplesmente para um estado futuro, mas é prêmio e graça de Deus, aqui e agora, virtude vivida na compreensão dos acontecimentos, destinos e tarefas da vida atual. Não se trata de ficar aguardando o destino dos homens, nem simplesmente construir um paraíso terrestre. Crer na obra salvífica, o Reino definitivo, é se colocar na dinâmica de transformar nossa vida presente pela esperança que nos anima. E esta Esperança tem nome nos salmos: Iahweh, sujeito e objeto da Esperança.

Um outro salmo de esperança é o Salmo 33, que diz: "A nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança" (Sl 33,20-22). A Esperança cristã do homem não está em si mesmo, mas no Senhor, que tudo realiza. “Em ti está nossa esperança”, reza o verso, não em nós.

Igualmente já refletimos anteriormente a comparação do salmista, no salmo 42, da sua sede como a da corsa pelas águas da torrente: “Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face” (Salmo 42,5). A expressão utilizada "Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus" (Salmos 42,1) descreve um anseio profundo e ardente pela presença de Deus, utilizando a imagem de uma corça buscando água. A corça, em seu habitat natural, precisa da água para sobreviver e se proteger de predadores. Quando está sedenta, seu corpo começa a exalar um odor forte que atrai os predadores. Portanto, não é somente a sede para obter a água, mas instinto de sobrevivência dos perseguidores. A corça, então, busca desesperadamente as correntes das águas, onde se refresca e se esconde, livrando-se do odor que a denuncia. Na tentativa de fuga, a corça se submerge em águas correntes deixando apenas o focinho para fora d’água. Enquanto isso, seus predadores permanecem na margem por horas e horas até se cansarem e, sentindo o fracasso, acabam desistindo e vão embora.

Assim como a corça procura as águas de um rio para se proteger dos predadores a sua volta, nossa alma deve ansiar pela presença de Deus. “Espera em Deus – reza o Salmista – espera em Deus”. Essa imagem serve como metáfora para a sede espiritual que o salmista sente por Deus. Assim como a corça busca a água para sobreviver, o salmista anseia pela presença de Deus para saciar sua alma e encontrar refúgio em momentos de angústia e solidão e, sobretudo, perseguição. A busca pela água, nesse contexto, representa a busca pela presença de Deus, pela Sua graça e salvação. Nossa esperança está no Senhor.

Santo Agostinho comenta esse desejo do salmista, nesse salmo 42, e interpreta a água desejada e buscada como a corça pela torrente com a água batismal. Aponta assim: “Não se encontra tal desejo em todos que entram na Igreja; contudo todos os que experimentaram a suavidade do Senhor, e que reconhecem no cântico aquilo que a saboreiam, não pensem que estão sozinhos, mas acreditem que tais sementes foram espalhadas no campo do Senhor por todo o orbe da terra, e constitui a voz de certa unidade cristã o que segue: “Como o cervo anseia pelas fontes das águas, assim aspira a minha alma por ti, meu Deus”. De fato, não seria errado entender que se trata da voz dos que, ainda catecúmenos, se apressam a aceder – ou seja se elevar - à graça do santo batismo. Daí provém que solenemente se canta este salmo, para que desejem a fonte da remissão dos pecados, “como o cervo anseia pelas fontes das águas”. Assim seja, e na Igreja tenha aceitação verdadeira e solene tal interpretação. Contudo, irmãos, parece-me que mesmo com o batismo não se sacia este desejo dos fiéis. Talvez, se sabem onde estão como peregrinos, e para onde devem passar, inflamem-se, com anelos mais ardentes”.

"Tal como a corça suspira pelas águas da torrente para livrar-se do seu predador, também nós eternos catecúmenos que somos, buscamos renovar as águas batismais que nos livram do inimigo e nos tornam sedentos das águas eternas."

*Padre Gerson Schmidt foi ordenado em 2 de janeiro de 1993, em Estrela (RS). Além da Filosofia e Teologia, também é graduado em Jornalismo e é Mestre em Comunicação pela FAMECOS/PUCRS.

18 agosto 2025, 08:51
