Encontro sobre Fraternidade Humana terá concerto internacional na Praça São Pedro

"Vamos abraçar o mundo com música e fraternidade, espalhando uma mensagem de paz e graça para toda a humanidade", escreveu o tenor italiano Andrea Bocelli sobre o evento de 13 de setembro que vai encerrar a terceira edição do "World Meeting on Human Fraternity" em Roma e no Vaticano. Uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (29/08) vai apresentar a programação no detalhe.

Andressa Collet - Vatican News

O III Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana (World Meeting on Human Fraternity), promovido pela Basílica de São Pedro, Fundação Fratelli tutti e Associação Be Human nos dias 12 e 13 de setembro em Roma e no Vaticano, será apresentado em coletiva ao jornalistas nesta sexta-feira (29/08) na Sala de Imprensa da Santa sé. O encontro, que começa às 10h30 na Itália, 5h30 no horário de Brasília, será transmitido ao vivo via streaming, em língua original, pelo canal do Vatican News no YouTube. Na oportunidade, além da participação do cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Vaticana, vigário geral da Cidade do Vaticano e presidente da Fábrica de São Pedro; e do Pe. Francesco Occhetta, secretário-geral da Fundação Fratelli tutti; estão previstas mensagens em vídeo de Maria Ressa, jornalista e Prêmio Nobel da Paz em 2021, e do tenor italiano, Andrea Bocelli.

Um abraço humano a partir da Praça São Pedro

O tenor, um dos artistas de maior sucesso na história da música clássica, inclusive antecipou nas suas redes sociais nesta quarta-feira (27/08) sobre o evento internacional na Praça São Pedro que fará parte da programação deste ano. Será em 13 de setembro quando Andrea Bocelli, segundo palavras do próprio tenor, terá "a honra de codirigir com Pharrell Williams, 'Grace for the World': o concerto de encerramento do III Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, dentro das celebrações do Jubileu do Vaticano".

"Um evento cultural e espiritual marcante — dois dias intensos de diálogo e reflexão culminarão em uma experiência ao vivo única, unindo música, narrativa e fraternidade. Junto com artistas extraordinários, acompanhados por um coro internacional de 250 vozes e um espetacular show de drones e luzes inspirado na Capela Sistina, vamos destacar a humanidade através da música. Gratuito e aberto ao público em Roma, o evento será transmitido ao vivo em todo o mundo."

O concerto internacional, segundo informações de Bocelli, começa às 20h do horário local, 15h no horário de Brasília. O tenor inclusive anunciou a participação dos americanos Jonhn Legend, Teddy Swims, Jelly Roll, Clipse e do coral gospel Voices of Fire, da cantora colombiana Karol G, e da cantora Angelique Kidjo de Benin, também embaixadora da Boa Vontade do Unicef, que juntos estarão reunidos para, através da música, refletir e "difundir a mensagem de unidade e graça para toda a humanidade", comentou Pharrell Williams. E Bocelli acrescentou:

“Vamos abraçar o mundo com música e fraternidade, espalhando uma mensagem de paz e graça para toda a humanidade.”

A programação, porém, já antecipada pelo site oficial do evento, será aberta no dia 12 com quinze mesas temáticas que irão transformar Roma em um laboratório do ser humano: administradores, empresários, economistas, acadêmicos, operadores sociais, estudantes, esportistas e líderes espirituais estarão reunidos para coletar boas práticas, compartilhar experiências e propor ações concretas. No dia seguinte, em 13 de setembro e antes do concerto internacional, os frutos do trabalho irão ser direcionados à Assembleia do Humano: uma etapa simbólica e operacional que inaugura um processo sinodal internacional, destinado a medir, definir e promover a fraternidade na vida real. O Papa Leão XIV lembrou da importância de se olhar para um único horizonte, durante homilia no início do pontificado em 18 de maio, quando afirmou:

“Irmãos, irmãs, esta é a hora do amor! Juntos, como um único povo, todos irmãos, caminhemos ao encontro de Deus e amemo-nos uns aos outros.”

A edição de 2024 com Francisco

O evento deste ano também abraça aquele promovido maio do ano passado, quando contou com a presença de de 30 vencedores do Prêmio Nobel da Paz e, inclusive, do Papa Francisco. No evento "Crianças: Geração Futura", uma das 12 mesas temáticas da segunda edição, o Pontífice argentino conversou com as crianças sobre a felicidade que se alcança com a paz e enalteceu que "o futuro da humanidade está nas crianças e nos idosos". Ao final, assinou a Declaração da Fraternidade das Crianças, produzida por pequenos do mundo inteiro, que traz o significado da fraternidade.