Sede da Universidade Católica de Temuco, Chile Sede da Universidade Católica de Temuco, Chile 
Vaticano

Chile: "Religiões e culturas em diálogo" para a paz, com o cardeal Koovakad

O prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso falará, na quarta-feira, no encontro internacional que que teve início nesta terça-feira, 12 de agosto, na Universidade Católica de Temuco. Os temas de debate incluem pluralidade e liberdade religiosa, e a contribuição das religiões para o desenvolvimento humano e a paz.

Vatican News

"Percurso de paz. Religiões e culturas em diálogo" é o tema da conferência internacional que teve início nesta terça-feira, 12 de agosto, em Temuco, Chile, e prossegue até quarta-feira, 13. O evento, organizado pela Universidade Católica local, conta com a presença do prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, cardeal George Jacob Koovakad, que falará na quarta-feira, 13 de agosto. A programação desta terça-feira inclui diversos painéis com foco em diversos temas: pluralidade e liberdade religiosa; a contribuição das religiões para o desenvolvimento humano e a paz; perspectivas globais e locais para o diálogo entre religiões e culturas; e religiões e culturas em diálogo num percurso de paz.

Seis mesas redondas programadas

A conferência também conta com seis mesas redondas, dedicadas a temas como a gestão pública da diversidade religiosa; a educação das gerações jovens para a paz; religião, ética e política como oportunidades de encontro e paz; e espiritualidade e diálogo como instrumentos para a construção da reconciliação. Além do cardeal Koovakad, a conferência conta com a presença da drª Vera Leal Ferreira, do Centro Internacional Kaiciid para o Diálogo, representantes do Escritório Nacional de Assuntos Religiosos, e de professores e acadêmicos de universidades do Continente Americano, além de estudantes e líderes de comunidades.

12 agosto 2025, 17:09
