Cardeal Parolin no Perdão Celestino: a Porta Santa, convite para entrar no coração de Jesus

Na homilia da missa celebrada em L'Aquila, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, lembrou que somente Jesus é capaz de valorizar a identidade de cada homem; passar pela porta não é “um gesto mágico”, deve ser feito com fé autêntica. Após a celebração, a abertura da Porta Santa da Basílica de Santa Maria di Collemaggio.

Benedetta Capelli – Vatican News

O Papa Leão XIV compartilha a alegria da terra italiana de L'Aquila, “terra marcada pela história e pela fé”, pela graça que infunde a 731ª edição do Perdão Celestino, que coincide com o Jubileu da Esperança. Quem o anunciou foi o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, na homilia da missa celebrada nesta quinta-feira, 28 de agosto, na Basílica de Santa Maria di Collemaggio, “símbolo vivo da misericórdia de Deus e do perdão que o Papa Celestino V quis conceder ao seu povo”. No final da missa, foi aberta a Porta Santa, que será fechada na noite desta sexta-feira, 29 de agosto, por dom Antonio D'Angelo, arcebispo metropolitano de L'Aquila. Obterá a indulgência plenária quem atravessar a Porta Santa e cumprir as condições habituais exigidas pela Igreja.

Sinal de memória viva

Para orientar a reflexão do cardeal, o Evangelho de João, no qual Jesus se apresenta como “a porta das ovelhas”. Porta, coração e fé autêntica são as palavras que marcam a homilia do secretário de Estado, que lembra que o Jubileu, aberto pelo Papa Francisco também na prisão, está ligado à Porta Santa. “Hoje – afirma ele – nesta terra ferida e fiel, abre-se a Porta Santa de Celestino, que há séculos fala de perdão e paz”.

Esta abertura insere-se no caminho do Jubileu, mas tem um tom muito particular: aqui o sinal torna-se memória viva, grito e oração, promessa de liberdade e misericórdia. Lembremos, porém, que não é um limiar físico ou arquitetônico que é decisivo: a porta do Jubileu é o próprio Cristo. É Ele que nos introduz à salvação, é Ele que devemos escolher atravessar. Só através Dele se pode entrar na vida plena e sair da escravidão.

Não há salvação sem Cristo

O caminho indicado por Jesus é claro e elimina toda ambiguidade. “É Ele a passagem para Deus, para a vida”; portanto, quem veio antes, apresentando-se como guia, é um ladrão e um salteador, porque “vem para tomar, - sublinha o cardeal - dominar, construir a si mesmo, não leva à vida, mas rouba, mata, destrói”.

Quantas vozes hoje prometem salvação sem Cristo, quantas ideologias, moralismos ou disfarces religiosos que pulam a porta em vez de atravessá-la!

O cardeal Parolin durante a homilia

Passar pela cruz de Jesus

O Povo de Deus não acreditou nos boatos falsos porque, afirma o cardeal, tem “uma sabedoria no coração, uma voz profunda que reconhece o Pastor autêntico”. Uma voz à qual voltar.

Somente Cristo é a porta, e tudo o que não passa por Ele, por sua carne, por sua cruz, não salva.

Atravessar a porta significa, portanto, acolher o Evangelho, a porta deve ser atravessada porque “o cristianismo não é um sistema de ideias ou uma moral, mas uma passagem: entrar e sair passando por Cristo”.

A porta estreita

Entrar por Jesus significa – explica Parolin – encontrar a salvação, realizar plenamente a própria vida, “tornar-se o que somos chamados a ser”, experimentando a comunhão com Ele, encontrando o verdadeiro alimento, vivendo livres. A porta – observa o cardeal – é, no entanto, estreita.

Mas é também uma porta dourada, preciosa, a mais bela que existe. Entrar por esta porta requer uma escolha pessoal, coerente e constante. Não é uma passagem larga por onde se passa sem compromisso. Seguir Jesus significa aderir a Ele com todo o coração, ouvir a sua voz, viver a sua Palavra.

Atenção – sublinha o secretário de Estado – ao “grande engano da nossa humanidade: pensar que a felicidade consiste em tomar, em possuir, em fazer para si mesmo”. Trata-se de “uma mentalidade de ladrão” que destrói tudo o que toca, baseada em “falsas promessas que parecem mais fáceis, mas deixam vazios”. Jesus veio para dar, para doar vida plena.

Não um ritual exterior

Detenha-se então no ritual da abertura da Porta Santa da Basílica, Parolin sublinha que a passagem “não deve ser pensada ou usada como um elemento supersticioso ou um gesto mágico que muda automaticamente a nossa vida”.

Não basta passar pela porta – ou qualquer outra porta santa – para obter algo especial. O significado, como dissemos, é muito mais profundo: a porta santa é um convite para entrar no coração de Jesus, para deixar que sua graça nos transforme verdadeiramente, não um simples ritual exterior.

O início da missa celebrada pelo cardeal Pietro Parolin

O Jubileu autêntico

Por fim, o convite à Igreja de L'Aquila para “saber passar por Jesus”, mesmo a abertura da porta de casa, sublinha o cardeal, “pode tornar-se um sinal concreto deste caminho”. Em seguida, a oração ao Papa Celestino V para que ajude a acolher a graça do Jubileu, que só deixa uma marca se for vivido com autenticidade. Ao concluir a homilia, o secretário de Estado recita uma bela oração:

Senhor Jesus,

Porta santa do Pai,

tu nos chamas a atravessar-te

para sair do nosso egoísmo

e para entrar na tua vida.

Abra nossos olhos à tua luz,

abra nosso coração à tua Palavra,

abra nossos passos ao teu caminho.

Faz com que, passando por Ti,

possamos encontrar pastagem,

paz para o coração

e alegria plena na comunhão contigo.

Não permitas que fiquemos de fora,

distraídos, fechados ou indiferentes.

Atrai-nos a Ti,

porque só Tu és a salvação,

só Tu és a esperança,

só Tu és a vida.