Parolin no Burundi: a serviço do bem comum, para que todos vivam com dignidade

Em visita ao país africano, o cardeal Secretário de Estado celebrou a Missa na solenidade da Assunção de Maria no Santuário mariano de Mugera. No dia 14 de agosto, abençoou um monumento no local do assassinato do núncio apostólico, dom Michael Courtney, em dezembro de 2003. Tornando-se próximo de todos, comunicou a visão de uma paz possível.

No Burundi, a celebração da solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria coincidiu com a elevação a Basílica Menor da Paróquia de Santo Antônio de Pádua, em cujo território se encontra o Santuário nacional mariano de Mugera, pertencente à Arquidiocese de Gitega. Na celebração, presidida pelo cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado de Sua Santidade, participaram os bispos do país, o núncio apostólico no Burundi e seu colaborador diplomático, centenas de sacerdotes, religiosos e religiosas e milhares de fiéis. O Governo do Burundi esteve representado pelo Presidente da República, Évariste Ndayishimiye.

Missa no Santuário nacional mariano de Mugera

No Santuário mariano de Mugera, onde os fiéis rezam a Nossa Senhora de Lourdes, recorda-se a consagração do Burundi à Virgem Maria, Rainha da Paz, em 15 de agosto de 1961. Ali, Deus concedeu muitas graças por intercessão da Virgem Maria, e o local continua a atrair milhares de peregrinos todos os anos, que ali vão implorar o dom da paz para o país e para o mundo. A peregrinação anual ininterrupta ressalta que a consagração à Virgem é expressão da fé crescente da Igreja no Burundi, do desejo de se refugiar sob a proteção da Mãe do Céu e de se deixar guiar, por meio d’Ela, por Seu Filho Jesus Cristo.

O que mais impressiona no santuário de Mugera é como uma pequena gruta feita com pedras africanas, que evoca a gruta de Lourdes, consegue atrair uma imensa multidão de peregrinos que vão a Mugera para encontrar esperança e rezar à sua Mãe do Céu, pedindo que faça florescer a paz nos corações sobre a terra e ilumine as mentes dos Governantes para que escolham caminhos de paz para o mundo. Todos os fiéis deste amado país, que conheceu tantas provações e nunca desistiu de viver na esperança, manifestam nesse lugar a sua fé para que os homens de boa vontade prossigam, com coragem e abnegação, os esforços a fim de alcançar a tão desejada paz.

Por essa razão, o cardeal Parolin, em sua homilia, fez um forte e novo apelo para superar os interesses pessoais, de modo que, com renovado ardor, todos se coloquem a serviço do bem comum, para que, nos lugares de guerra — onde tantas pessoas, há tanto tempo, suportam provações e privações — seja possível voltar a aspirar a viver com dignidade e segurança.

Bênção do monumento em recordação do núncio Courtney

No dia anterior, o Secretário de Estado foi a Minago para abençoar um monumento no local onde, em 29 de dezembro de 2003, dom Michael Courtney, arcebispo irlandês e núncio apostólico no Burundi, foi assassinado em uma emboscada enquanto voltava para casa. O cardeal Parolin recordou que dom Courtney caminhou com o povo do Burundi em anos difíceis e sempre trabalhou a favor da reconciliação e da paz, agindo com paciência e tenacidade com todos, para comunicar a visão de uma paz possível, tornando-se próximo de todos, sem se importar com a própria vida.

E repetiu as palavras com que, em 1º de janeiro de 2004, São João Paulo II recordou o arcebispo Courtney: para o cristão, “proclamar a paz é anunciar Cristo que é ‘a nossa paz’, anunciar o seu Evangelho, que é ‘Evangelho da paz’; chamar todos à bem-aventurança de serem ‘obreiros da paz’”. Do “Evangelho da paz” foi também testemunha dom Michael Aidan Courtney, representante do Papa como núncio apostólico no Burundi, tragicamente morto poucos dias antes, enquanto desempenhava sua missão em favor do diálogo e da reconciliação. Rezemos por ele, desejando que seu exemplo e seu sacrifício deem frutos de paz no Burundi e no mundo.