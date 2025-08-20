Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.08.20 Assemblea plenaria della Conferenza episcopale peruviana
Vaticano

Cardeal Grech a bispos do Peru: sejam uma Igreja com os braços abertos a todos

O secretário-geral do Sínodo, cardeal Mario Grech, incentiva os prelados, reunidos em assembleia em Lima, a continuarem a “conversar no espírito” que “inspira novas práticas pastorais e sugere as estruturas necessárias” para que a sinodalidade se enraíze nas comunidades eclesiais locais.

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

“Conversar no Espírito” ajuda a “discernir aquela voz que vem do Alto, que orienta as conversões pessoais e comunitárias, inspira novas práticas pastorais e sugere as estruturas necessárias para que a sinodalidade se enraíze em suas Igrejas locais”. Esse é o pensamento que o cardeal Mario Grech, secretário-geral do Sínodo, dirigiu aos bispos do Peru por ocasião da 129ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal do país, que começou na segunda-feira (18/08) em Lima e termina nesta quinta (21/08). Em mensagem de 19 de agosto, o cardeal disse estar feliz que os bispos peruanos tenham escolhido como “regra de ouro” para o encontro o método sinodal da “conversa no Espírito”, baseado na escuta e no diálogo e “enraizado na oração e na abertura ao sopro do Espírito Santo”.

Os participantes do encontro da Conferência Episcopal Peruana
Os participantes do encontro da Conferência Episcopal Peruana

“O encontro de vocês assume o caráter de um verdadeiro retiro espiritual, mais do que uma simples reunião organizacional. É um tempo de graça, em que o Espírito fala ao coração da Igreja através do coração dos seus pastores”, sublinhou o cardeal Grech. A conversa no Espírito, disse ele, “significa deixar-se interpelar pelos movimentos interiores que o Espírito suscita em cada um e entre vocês, prestando atenção não só às palavras, mas também aos silêncios, às intuições, às emoções espirituais que emergem no confronto fraterno”.

Os bispos durante a Assembleia Plenária
Os bispos durante a Assembleia Plenária

Presença de diálogo e amor

O secretário-geral do Sínodo lembrou ainda o incentivo do Papa, poucas horas após sua eleição em 8 de maio, para ser “uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, o diálogo, sempre aberta a acolher (...) com os braços abertos a todos, a todos aqueles que precisam de nossa caridade, de nossa presença, do diálogo e do amor” . Acolhendo com alegria o fato dos bispos peruanos estarem aprofundando o Documento Final do Sínodo durante o encontro em Lima, o cardeal Grech também os convidou a refletir sobre as Pistas para a fase de implementação do Sínodo, que “podem oferecer o horizonte com o qual se confrontar para que os frutos do trabalho possam contribuir para um discernimento eclesial mais amplo”.

Os participantes da Assembleia Plenaria da Conferência Episcopal Peruana
Os participantes da Assembleia Plenaria da Conferência Episcopal Peruana

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
20 agosto 2025, 14:52
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão