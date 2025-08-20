Cardeal Grech a bispos do Peru: sejam uma Igreja com os braços abertos a todos

O secretário-geral do Sínodo, cardeal Mario Grech, incentiva os prelados, reunidos em assembleia em Lima, a continuarem a “conversar no espírito” que “inspira novas práticas pastorais e sugere as estruturas necessárias” para que a sinodalidade se enraíze nas comunidades eclesiais locais.

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

“Conversar no Espírito” ajuda a “discernir aquela voz que vem do Alto, que orienta as conversões pessoais e comunitárias, inspira novas práticas pastorais e sugere as estruturas necessárias para que a sinodalidade se enraíze em suas Igrejas locais”. Esse é o pensamento que o cardeal Mario Grech, secretário-geral do Sínodo, dirigiu aos bispos do Peru por ocasião da 129ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal do país, que começou na segunda-feira (18/08) em Lima e termina nesta quinta (21/08). Em mensagem de 19 de agosto, o cardeal disse estar feliz que os bispos peruanos tenham escolhido como “regra de ouro” para o encontro o método sinodal da “conversa no Espírito”, baseado na escuta e no diálogo e “enraizado na oração e na abertura ao sopro do Espírito Santo”.

Os participantes do encontro da Conferência Episcopal Peruana

“O encontro de vocês assume o caráter de um verdadeiro retiro espiritual, mais do que uma simples reunião organizacional. É um tempo de graça, em que o Espírito fala ao coração da Igreja através do coração dos seus pastores”, sublinhou o cardeal Grech. A conversa no Espírito, disse ele, “significa deixar-se interpelar pelos movimentos interiores que o Espírito suscita em cada um e entre vocês, prestando atenção não só às palavras, mas também aos silêncios, às intuições, às emoções espirituais que emergem no confronto fraterno”.

Os bispos durante a Assembleia Plenária

Presença de diálogo e amor

O secretário-geral do Sínodo lembrou ainda o incentivo do Papa, poucas horas após sua eleição em 8 de maio, para ser “uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, o diálogo, sempre aberta a acolher (...) com os braços abertos a todos, a todos aqueles que precisam de nossa caridade, de nossa presença, do diálogo e do amor” . Acolhendo com alegria o fato dos bispos peruanos estarem aprofundando o Documento Final do Sínodo durante o encontro em Lima, o cardeal Grech também os convidou a refletir sobre as Pistas para a fase de implementação do Sínodo, que “podem oferecer o horizonte com o qual se confrontar para que os frutos do trabalho possam contribuir para um discernimento eclesial mais amplo”.

Os participantes da Assembleia Plenaria da Conferência Episcopal Peruana