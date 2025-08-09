Cardeal argentino Estanislao Karlic, 99 anos, será sepultado neste sábado
Vatican News
Após um longo serviço dedicado à Igreja e ao seguimento de Cristo, ontem, sexta-feira, 8 de agosto, o cardeal Estanislao Esteban Karlic, nascido em Oliva, Argentina, há 99 anos e arcebispo emérito de Paraná, voltou à casa do Pai. O anúncio foi feito em comunicado por dom Eduardo Tanger, vigário geral da Arquidiocese do Paraná, que, juntamente com o arcebispo Raúl Martín e o arcebispo Emérito Alberto Puíggari, "recomendam sua alma à Mãe do Rosário".
Morte serena
"Estive com ele o dia todo - declarou dom Puíggari ao jornal local Elonce - porque ele teve uma longa agonia, que começou às 8h30 e que durou até as 17h. Ele estava muito sereno, com a paz de espírito de ter feito o que Deus lhe pedia. Foi um grande homem para a Igreja e para o país. Nos momentos decisivos da Argentina, trabalhou para resolver muitos dos problemas que surgiram."
Pastor da Igreja argentina
A Conferência Episcopal argentina, por meio de seu presidente, dom Marcelo Colombo, arcebispo de Mendoza, e seu secretário-geral e auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, enviou uma nota ao arcebispo de Paraná para expressar sua proximidade a toda a Igreja local neste momento de "tristeza esperançosa pela partida desta terra do cardeal Karlic, que foi pastor desta Igreja diocesana por quase vinte anos."
Uma "figura indispensável"
Karlic foi nomeado bispo titular de Castro e auxiliar de Córdoba em 6 de junho de 1977 e atuou como presidente da Conferência Episcopal Argentina de 1996 a 2002. Em 19 de janeiro de 1983, foi nomeado arcebispo coadjutor do Paraná, Arquidiocese que serviu em diversas funções por vinte anos.
"Durante esse serviço, a gentileza e a bondade de dom Karlic o tornaram uma figura indispensável para que, por meio do diálogo, nós, argentinos, pudéssemos superar a crise que enfrentamos em 2001", escreveram os bispos. "Por meio de sua vida fecunda", concluiu a Conferência Episcopal Argentina, "ele nos mostrou que se é verdadeiramente feliz quando se vive à imagem de Jesus, o Servo."
Criado cardeal em 2007
Renomado teólogo, aos 22 anos foi enviado a Roma para estudar Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Em 1987, o Papa João Paulo II o nomeou membro do comitê editorial do Catecismo da Igreja Católica. No Consistório de 24 de novembro de 2007, o Papa Bento XVI o criou cardeal com o Título da Bem-Aventurada Nossa Senhora das Dores, na Praça Buenos Aires, em Roma.
Cirurgia em maio
No último dia 10 de maio, após uma parada cardíaca, o cardeal, membro da Ordem de Santo Agostinho, foi submetido a uma delicada cirurgia para implante de marcapasso. Em 20 de maio, dia de sua alta hospitalar, o recém-eleito Papa Leão XIV telefonou para agradecê-lo, em espanhol, por seu longo serviço à Igreja — Karlić era o membro mais antigo do Colégio Cardinalício, depois do núncio Angelo Acerbi — e para assegurar-lhe suas orações durante sua difícil recuperação.
Missa de funeral no sábado, 9 de agosto
Os restos mortais do cardeal Karlić foram expostos na Catedral de Nossa Senhora do Rosário do Paraná. Um grande tapete foi colocado atrás do altar, onde o caixão foi colocado, sob a guarda da Guarda de Honra da Academia de Polícia Salvador Maciá. A cerimônia foi oficiada por dom Eduardo Tanger, pelo Pe. Ignacio Patat e por dom Puíggari, com grande participação de fiéis. A vigília fúnebre, conforme noticiado pelo jornal espanhol Vida Nueva, foi realizada na sexta-feira até a meia-noite e continua neste sábado, 9, a partir das 8h, horário local. A Missa de corpo presente será celebrada às 16h30, seguida do sepultamento.
