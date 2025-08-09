Cardeal argentino Estanislao Karlic, 99 anos, será sepultado neste sábado

A Arquidiocese do Paraná anunciou a morte do purpurado, encomendando sua alma à Mãe do Rosário. Criado cardeal em 2007 pelo Papa Bento XVI, ele passou por uma delicada cirurgia cardíaca em maio passado e recebeu um telefonema do Papa Leão XIV. Os bispos argentinos expressaram suas condolências: "Com sua vida, ele nos mostrou que somos verdadeiramente felizes quando vivemos à imagem de Jesus, o Servo."

Vatican News

Após um longo serviço dedicado à Igreja e ao seguimento de Cristo, ontem, sexta-feira, 8 de agosto, o cardeal Estanislao Esteban Karlic, nascido em Oliva, Argentina, há 99 anos e arcebispo emérito de Paraná, voltou à casa do Pai. O anúncio foi feito em comunicado por dom Eduardo Tanger, vigário geral da Arquidiocese do Paraná, que, juntamente com o arcebispo Raúl Martín e o arcebispo Emérito Alberto Puíggari, "recomendam sua alma à Mãe do Rosário".

Morte serena

"Estive com ele o dia todo - declarou dom Puíggari ao jornal local Elonce - porque ele teve uma longa agonia, que começou às 8h30 e que durou até as 17h. Ele estava muito sereno, com a paz de espírito de ter feito o que Deus lhe pedia. Foi um grande homem para a Igreja e para o país. Nos momentos decisivos da Argentina, trabalhou para resolver muitos dos problemas que surgiram."

Pastor da Igreja argentina

A Conferência Episcopal argentina, por meio de seu presidente, dom Marcelo Colombo, arcebispo de Mendoza, e seu secretário-geral e auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, enviou uma nota ao arcebispo de Paraná para expressar sua proximidade a toda a Igreja local neste momento de "tristeza esperançosa pela partida desta terra do cardeal Karlic, que foi pastor desta Igreja diocesana por quase vinte anos."

Em evidência 22/05/2025 Após cirurgia, cardeal de 99 anos recebe telefonema de Leão XIV O arcebispo emérito do Paraná, Argentina, da Ordem de Santo Agostinho, foi hospitalizado por parada cardíaca e submetido a uma cirurgia em 10 de maio. Recebeu alta na terça-feira ...

Uma "figura indispensável"

Karlic foi nomeado bispo titular de Castro e auxiliar de Córdoba em 6 de junho de 1977 e atuou como presidente da Conferência Episcopal Argentina de 1996 a 2002. Em 19 de janeiro de 1983, foi nomeado arcebispo coadjutor do Paraná, Arquidiocese que serviu em diversas funções por vinte anos.

"Durante esse serviço, a gentileza e a bondade de dom Karlic o tornaram uma figura indispensável para que, por meio do diálogo, nós, argentinos, pudéssemos superar a crise que enfrentamos em 2001", escreveram os bispos. "Por meio de sua vida fecunda", concluiu a Conferência Episcopal Argentina, "ele nos mostrou que se é verdadeiramente feliz quando se vive à imagem de Jesus, o Servo."

Criado cardeal em 2007

Renomado teólogo, aos 22 anos foi enviado a Roma para estudar Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Em 1987, o Papa João Paulo II o nomeou membro do comitê editorial do Catecismo da Igreja Católica. No Consistório de 24 de novembro de 2007, o Papa Bento XVI o criou cardeal com o Título da Bem-Aventurada Nossa Senhora das Dores, na Praça Buenos Aires, em Roma.

Cirurgia em maio

No último dia 10 de maio, após uma parada cardíaca, o cardeal, membro da Ordem de Santo Agostinho, foi submetido a uma delicada cirurgia para implante de marcapasso. Em 20 de maio, dia de sua alta hospitalar, o recém-eleito Papa Leão XIV telefonou para agradecê-lo, em espanhol, por seu longo serviço à Igreja — Karlić era o membro mais antigo do Colégio Cardinalício, depois do núncio Angelo Acerbi — e para assegurar-lhe suas orações durante sua difícil recuperação.

Missa de funeral no sábado, 9 de agosto

Os restos mortais do cardeal Karlić foram expostos na Catedral de Nossa Senhora do Rosário do Paraná. Um grande tapete foi colocado atrás do altar, onde o caixão foi colocado, sob a guarda da Guarda de Honra da Academia de Polícia Salvador Maciá. A cerimônia foi oficiada por dom Eduardo Tanger, pelo Pe. Ignacio Patat e por dom Puíggari, com grande participação de fiéis. A vigília fúnebre, conforme noticiado pelo jornal espanhol Vida Nueva, foi realizada na sexta-feira até a meia-noite e continua neste sábado, 9, a partir das 8h, horário local. A Missa de corpo presente será celebrada às 16h30, seguida do sepultamento.