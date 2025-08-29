Busca

Os 60 anos da visita de Paulo VI às catacumbas em Roma

Uma exposição fotográfica e documental e um evento comemorativo para recordar a histórica visita do Papa Montini às estruturas subterrâneas de São Calisto e Santa Domitila. A iniciativa, promovida pela Pontifícia Comissão de Arqueologia Sagrada, será realizada em 12 de setembro.

Paolo Ondarza - Vatican News

“Viemos beber nas fontes, viemos para honrar estes humildes túmulos gloriosos e receber deles admoestação e conforto”. Com essas palavras, proferidas há 60 anos na basílica subterrânea dos Santos Nereu e Aquileu, Paulo VI selou a histórica visita às Catacumbas de Domitila. Era 12 de setembro de 1965, véspera da fase conclusiva do Concílio Vaticano II. Para a ocasião, a Pontifícia Comissão de Arqueologia Sacra promove um duplo evento a partir das 18h da hora local do próximo 12 de setembro.

Paulo VI em visita às Catacumbas
Paulo VI em visita às Catacumbas

A mostra 

A exposição fotográfica e documental será intitulada “1965-2025. Beber das fontes. São Paulo VI, peregrino nas catacumbas”. A inauguração, na Tricora Ocidental do Comprensório de São Calisto, na Via Appia Antica, em Roma, vai contar com a presença do cardeal Matteo Maria Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana. A exposição, aberta até 16 de novembro, reconstitui ao visitante a atmosfera daquele dia histórico, através de fotos da época, documentos de arquivo e artefatos raros. O evento foi realizado graças à colaboração dos arquivos do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, do Instituto Paulo VI de Brescia, da comunidade dos Salesianos de Dom Bosco e da comunidade dos Missionários do Verbo Divino, guardiões das catacumbas de São Calisto e Domitila.

Catacumba de Domitila, basílica parcialmente subterrânea dos Santos Nereu e Aquileu (© Arquivo Fotográfico PCAS)
Catacumba de Domitila, basílica parcialmente subterrânea dos Santos Nereu e Aquileu (© Arquivo Fotográfico PCAS)

A celebração

Em seguida, na basílica parcialmente subterrânea dos Santos Nereu e Aquileu, na Catacumba de Domitila, será comemorada a histórica celebração de São Paulo VI, presidida pelo cardeal Zuppi, com intervenções musicais executadas pelo coro Vocalia Consort.

