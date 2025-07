Vaticano: nova loja virtual para adquirir selos e moedas

O Governatorato lança o site www.cfn.va para permitir que colecionadores de selos e moedas e entusiastas de todo o mundo comprem on-line os produtos oficiais da Cidade do Vaticano. Soluções ecologicamente compatíveis foram adotadas na fabricação dos produtos e na escolha dos materiais utilizados, em linha com o compromisso do Estado da Cidade do Vaticano com o desenvolvimento sustentável e a ecologia integral.

A nova plataforma www.cfn.va do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, responsável pelas atividades de Comercialização Filatélica e Numismática (CFN), está o-line a partir desta quinta-feira, 24 de julho, quando anunciado ainda no mês de maio. Colecionadores e entusiastas de todo o mundo podem agora adquirir os produtos oficiais do Estado da Cidade do Vaticano diretamente on-line, graças a uma loja virtual completamente renovada. A nova plataforma foi concebida para oferecer uma experiência de compra moderna, simples e acessível a um público global.

No portal estão disponíveis as emissões dedicadas ao pontificado do Papa Francisco, ao Ano Santo 2025, à Sede Vacante e ao pontificado do Papa Leão XIV. Todo o sistema de distribuição foi revisado para garantir maior transparência e inclusão. No processo de atualização, foi dada especial atenção à sustentabilidade ambiental, adotando soluções ecologicamente compatíveis tanto na realização dos produtos quanto na escolha dos materiais utilizados. Cada elemento da oferta — desde a embalagem até as comunicações informativas — foi repensado com o objetivo de reduzir o impacto ambiental, privilegiando materiais recicláveis e práticas responsáveis. Tudo isso em linha com o compromisso da Cidade do Vaticano com o desenvolvimento sustentável e uma transição ecológica concreta.

Com o lançamento da nova plataforma on-line, mesmo os usuários que não estavam registrados anteriormente podem criar um perfil, ampliando assim o acesso e tornando-o mais inclusivo. Os novos procedimentos de registro reforçam o compromisso da CFN com a proteção de dados pessoais e introduzem ferramentas concretas para garantir maior transparência e controle. O objetivo é oferecer a todos — colecionadores já ativos e novos entusiastas — uma experiência digital segura, responsável e em total conformidade com os mais elevados padrões regulatórios.