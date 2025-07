Sob as Colunas de Bernini, a nova estação fixa da mídia vaticana

A estrutura da mídia vaticana foi inaugurada na Praça São Pedro na manhã desta sexta-feira, com transmissão ao vivo. Trata-se de um espaço multilíngue para encontros e informações da Rádio Vaticano/Vaticano News, L'Osservatore Romano e Vatican Media.

Daniele Piccini - Cidade do Vaticano

A mídia vaticana montou um centro de comunicação na Praça de São Pedro para o Jubileu. Ele voltará a ser um centro de esperança, a serviço da causa da esperança. A estreia será nesta manhã, sexta-feira, 25 de julho, às 8h10, com a transmissão ao vivo do programa "Rádio Vaticano Contigo", transmitido da emissora instalada na Ala Carlos Magno. Este espaço foi concebido como um espaço multilíngue de encontro e informação para o trabalho da Rádio Vaticano, do Vatican News, do L'Osservatore Romano e do Vatican Media.

Um presente dos "Amigos do Santo Padre"

A iniciativa — que visa oferecer um serviço de informação mais próximo dos peregrinos do Jubileu, mas que também cobrirá a canonização dos Beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis em setembro — foi possível graças às autorizações concedidas pelo Governatorato do Vaticano e ao apoio financeiro do grupo de doadores Amigos do Santo Padre.

Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, ao vivo da Praça São Pedro

Esperança, uma força que une

A estrutura é a prova de que pequenas centelhas podem acender grandes chamas de esperança. "Celebrar um Jubileu da Esperança em um momento tão cheio de desespero pelo que está acontecendo no mundo é, por si só, uma mensagem poderosa: a esperança nunca deve ser perdida", afirmou Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, ao inaugurar a instalação.

"Nossa força - continuou Ruffini - não reside em uma rede perfeita, porque somos bons ou inerentemente fortes. Nossa força reside em uma rede que nunca se rompe, porque nos mantém unidos. Não apenas entre nós, mas também com aqueles que nos ouvem, com aqueles que nos leem, com aqueles que confiam nessa esperança todos os dias."

Parolo Ruffini, padre Lucio Ruiz e Alessandro Gisotti diante da nova instalação

A Igreja presente nos espaços humanos

"Criar conteúdo para as redes não significa simplesmente produzir algo para publicar, mas sim habitar um espaço real, parte da vida de todos", observa o secretário do Dicastério para a Comunicação, monsenhor Lucio Ádrian Ruiz. "São lugares novos, diferentes, mas reais. Fazem parte do nosso cotidiano. E a Igreja deve estar lá, simplesmente porque onde há pessoas, também deve estar a Igreja."

Massimiliano Menichetti, vice diretor editorial da mídia vaticana e diretor editorial da Rádio Vaticano/Vatican News

Narrando o bem que existe

É justo colocar uma luz de esperança no alto, para que ilumine toda a casa e todos possam vê-la, e não escondê-la debaixo de um alqueire. "É importante relatar todas as realidades positivas que crescem silenciosamente no mundo e demonstrar que as narrativas podem ser diferentes daquelas puramente negativas às quais estamos acostumados", explica Massimiliano Menichetti, vice-diretor editorial da mídia vaticana e responsável editorial da Rádio Vaticano e do Vatican News. "Sabemos disso muito bem: noticiários de televisão, jornais e sites tendem a se curvar a uma narrativa do mal. Nós, como mídia vaticana, temos a responsabilidade de reiterar uma verdade: que no mundo, apesar de tudo, o bem prevalece, e isso - conclui - é o que tentamos fazer todos os dias".

Alessandro Gisotti, vice-diretor editorial da mídia vaticana

Ao longo dos anos a serviço do Magistério

A mídia vaticana, em sua narrativa de esperança, coloca-se a serviço do Bispo de Roma "numa continuidade maravilhosa, de João Paulo II a Bento XVI, a Francisco, até o atual Papa Leão XIV", afirma Alessandro Gisotti, vice-diretor editorial da mídia vaticana. "João Paulo II - recorda - repetiu incansavelmente aos jovens: 'Vocês são a minha esperança'. Bento XVI, por sua vez, demonstrou isso imediatamente: sua primeira Viagem Apostólica foi à Jornada Mundial da Juventude em Colônia, sua Alemanha natal, onde renovou essa fé nos jovens como protagonistas do futuro. O Papa Francisco, lembramo-nos bem, em seu primeiro Domingo de Ramos após sua eleição, disse aos jovens: 'Não deixem que lhes roubem a esperança'". Um testemunho oportunamente ecoado pelo Papa Leão XIV. "Com apenas três meses de pontificado, ele já terá a oportunidade de conhecer jovens do mundo inteiro, um belo sinal dessa mesma confiança inabalável. Sim - conclui Gisotti - ainda há necessidade de jovens, as sentinelas da manhã que vigiam e guardam a esperança."