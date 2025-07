Prefeita do Dicastério para Vida Consagrada está no Brasil para Assembleia da CRB

A Ir. Simona Brambilla, prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, já está no Brasil para a 27ª Assembleia Geral Eletiva da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). A agenda oficial se concentra nesta segunda-feira (07/07) com visitas e um diálogo aberto com representantes de comunidades de vida contemplativa, leigos consagrados e novas formas de consagração. Uma presença que é sinal da proximidade do Vaticano com a Vida Religiosa no país.

Vatican News

Chegou neste sábado, 5 de julho, em Brasília (DF), a prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, Irmã Simona Brambilla. A visita ao Brasil se estende até o dia 9 de julho por ocasião da 27ª Assembleia Geral Eletiva da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), que tem como tema: “Vida Religiosa Consagrada: Sentinelas da Esperança”. O encontro reúne centenas de superiores e superioras maiores de todo o país.

Irmã Simona foi acolhida com alegria pelo Núncio Apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro; pela presidente da CRB, Irmã Eliane Cordeiro de Souza; e por assessoras da Conferência, em um gesto de comunhão e acolhida fraterna.

A agenda oficial da prefeita começa nesta segunda-feira (07/07) (CRB Nacional)

27ª Assembleia Geral da Conferência dos Religiosos do Brasil

Com uma programação intensa, a agenda oficial da prefeita se concentra especialmente nesta segunda-feira, 7 de julho. Pela manhã, Irmã Simona visita a assembleia da União das Superioras Gerais do Brasil (USGCB), que reúne mais de 130 congregações religiosas fundadas em solo brasileiro. Na sequência, ela realiza visitas institucionais à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e à Nunciatura Apostólica, representando o reconhecimento e a comunhão entre os diversos organismos da Igreja. Durante a tarde, a prefeita se encontra com mais de 300 religiosos e religiosas de diferentes carismas para uma partilha sobre a missão da Vida Consagrada nas realidades sociais mais desafiadoras do país. O encontro é marcado pela escuta mútua e pela valorização do serviço evangélico realizado nas periferias, entre os pobres, migrantes, povos originários e comunidades vulneráveis. À noite, Irmã Simona conduz um diálogo aberto com representantes de todas as expressões de Vida Consagrada no Brasil — de comunidades de vida contemplativa aos leigos consagrados e novas formas de consagração —, oferecendo informações sobre a atuação do Dicastério e respondendo às perguntas dos participantes.

Nos dias seguintes, 8 e 9 de julho, a prefeita participa de uma coletiva de imprensa com veículos da imprensa católica e nacional, e ministra uma palestra especial aos superiores e superioras maiores presentes na assembleia. Uma presença que é sinal da proximidade do Vaticano com a Vida Religiosa no Brasil e fortalece os laços de comunhão, escuta e esperança entre os diversos carismas que atuam no país.

Irmã Simona Brambilla deve conhecer diferentes realidades em atuação da Vida Consagrada no Brasil (CRB Nacional)

A proximidade do Vaticano à Vida Consagrada no Brasil

A visita de Irmã Simona Brambilla acontece em um momento significativo, em que a Vida Consagrada brasileira reflete sobre os caminhos futuros da missão, da formação e do serviço profético diante dos desafios contemporâneos. A CRB, que dinamiza mais de 30 mil religiosos e religiosas em território nacional, expressa profunda alegria e esperança pela presença de Irmã Simona — a primeira mulher a dirigir um Dicastério no Vaticano — em um momento tão significativo de discernimento e renovação para a Vida Consagrada brasileira. Uma presença que é um sinal concreto da escuta atenta e do cuidado da Igreja universal para com a Vida Religiosa na América Latina, especialmente no Brasil, onde a missão profética, solidária e encarnada das consagradas e consagrados permanece como sinal vivo de esperança junto ao povo.

Colaboração: Assessoria de Comunicação da CRB Nacional