Jubileu: pausa de reflexão e penitência no Circo Máximo. Presença da Fundação Youcat

A Fundação Youcat, em colaboração com o Dicastério para a Evangelização, distribuirá 10.000 cópias de um livro que foi renovado, da série da Fundação Youcat.

Silvonei José – Vatican News

Nesta sexta-feira os jovens presentes em Roma para o Jubileu, estarão fazendo uma pausa, uma pausa de reflexão e de penitência, desta vez dentro do Circo Massimo, no coração de Roma. Momento do perdão, momento de reconciliação com Deus. Presente nesse evento também, os nossos amigos do Youcat. Conosco o diretor executivo, Rafael D’Aqui. “Um grande evento e estamos muito felizes de poder participar em colaboração com o Dicastério para a Evangelização.

Exatamente o que vai ocorrer nessa sexta-feira? A Fundação Youcat, junto com o Dicastério pra Evangelização, e a ACN internacional prepararam presente para os jovens que virão se confessar, aqui no Circo Máximo em Roma, nesse dia primeiro de agosto. São 10.000 cópias de um livro que foi renovado, da série da Fundação Youcat. A Fundação Youcat tem vários livros, certamente é bastante conhecido o livro amarelo o livro Youcat, que é catecismo jovem, que foi gerado em 2011 junto a Bento XVI para a Jornada Mundial da Juventude. Creio que muitos no Brasil se lembram. No Brasil em 2013 houve uma grande distribuição. Mas esse não é o único livro da Fundação Youcat, que tem por missão ajudar os jovens a descobrir o tesouro da fé e que entre eles mesmo se tornem missionários dos jovens. A Fundação Youcat renovou nesses últimos meses junto com o Dicastério por Evangelização, esse livrinho que é um livro sobre a confissão. Que é mais do que o manual da confissão, porque ele traz também, muitas perguntas de dúvidas que todos os dias os jovens trazem em si ou que ouvem das pessoas que estão em torno nas suas amizades; ah devo realmente me confessar, vale a pena? É realmente tão grave assim o meu pecado? É preciso me confessar sempre, ah, não mas posso deixar para amanhã ou perguntas do tipo, tem que me confessar com o padre, mas Deus sabe tudo sobre os meus pecados, tem que ir mesmo para a Confissão? Essas perguntas que são tão frequentes dos jovens, a Fundação Youcat recolheu nestes anos e agora apresenta nesse livro que é um livro que já existia, mas renova… renova o testemunho, renova o que estava dentro do livro. Foi incluído o prefácio de dom Rino Fisichella que é o pró-prefeito do Diastério para a Evangelização, que dirige uma palavra a todos os jovens peregrinos aqui em Roma. Então se tornou um livro que na verdade é uma edição jubilar do livro Youcat Confissão”.

