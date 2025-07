Vencedores do Prêmio de Música Católica serão conhecidos no domingo

A noite de premiação começa às 19h no Auditorium Conciliazione e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do evento para que os fãs possam seguir a cerimônia de qualquer parte do mundo, já que os vencedores concorrerão com obras em 19 categorias em quatro idiomas: português, espanhol, inglês e italiano.

Andressa Collet - Vatican News

O prêmio internacional que celebra a excelência da música artística e espiritual está se encaminhando ao desfecho final: neste domingo, 27 de julho, a cerimônia de premiação da primeira edição do "Catholic Music Awards" começa às 19h no Auditorium Conciliazione e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do evento para que fiéis e fãs de todo o mundo possam vivenciar a emoção da noite. Esta primeira edição, que promete ser uma das mais concorridas e competitivas, inclui 19 categorias que abrangem diversos gêneros, estilos e propósitos pastorais, reconhecendo o talento artístico, a qualidade técnica e o impacto espiritual das obras em competição e em quatro idiomas: português, espanhol, inglês e italiano. São elas:

1. Melhor álbum

2. Melhor cantora feminina

3. Melhor cantor masculino

4. Melhor canção inédita

5. Melhor canção litúrgica

6. Melhor canção de louvor

7. Melhor canção de evangelização

8. Melhor música mariana

9. Melhor música para catequese

10. Melhor coral paroquial

11. Melhor música pop

12. Melhor música tropical

13. Melhor grupo, banda ou dupla

14. Melhor música urbana

15. Melhor música de rock

16. Melhor música em qualquer idioma

17. Melhor produção

18. Melhor engenharia de som

19. Melhor vídeo musical

Os finalistas foram selecionados por um júri internacional composto por especialistas do mundo da música e da pastoral, após uma avaliação cuidadosa do conteúdo evangélico, do valor artístico e do profissionalismo técnico. Antes da cerimônia de premiação, o grupo finalista está convocado para uma coletiva de imprensa no sábado, 26 de julho, às 11 horas na Sala Marconi no prédio da Rádio Vaticano.

Criado para promover e incentivar a arte da música a serviço da fé, a partir de uma ideia de fraternidade e da Fundação Ramón Pané, presidida pelo cardeal Oscar Rodríguez Maradiaga e Ir. Ricardo Grzona, o prêmio se consolidou como uma referência para artistas e comunidades que promovem os valores cristãos por meio da música, com uma visão intercultural e multilíngue.