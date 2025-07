Todos os caminhos dos finalistas do Prêmio de Música Católica levam a Roma

A cerimônia de premiação será realizada no domingo, 27 de julho, às 19h no horário local, 14h no horário de Brasília no Auditorium Conciliazione. Durante a noite festiva serão divulgados os vencedores das músicas e vídeos dos três cantores cristãos católicos de cada categoria. Inclusive um grupo de brasileiros é esperado para o evento.

Andressa Collet - Vatican News

Os finalistas da primeira edição do "Catholic Music Awards", o grande evento internacional que celebra a excelência da música católica, aos poucos vão chegando a Roma para a cerimônia de premiação que será realizada no domingo, 27 de julho, às 19h no horário local, 14h no horário de Brasília no Auditorium Conciliazione. Durante a noite festiva serão divulgados os vencedores das músicas e vídeos dos três cantores cristãos católicos de cada categoria, inscritos em português, espanhol, inglês, francês e italiano. Inclusive representantes brasileiros se farão presentes, já que fazem parte dos selecionados à grande final.

A coletiva de imprensa em 26 de julho

Para participar da cerimônia, os finalistas são convidados a confirmar presença e solicitar o bilhete de entrada através do e-mail: contact-us@catholicmusicawards.world. Os cantores inscritos, mas que não foram classificados ao Prêmio de Música Católica deste ano, também podem usar o mesmo caminho para adquirir os bilhetes.

Um dia antes do grande evento de premiação, os finalistas foram convocados a participar de uma coletiva de imprensa. Será realizada no sábado, 26 de julho, a partir das 11h no horário local, na Sala Marconi do prédio da Rádio Vaticano, em Roma.

Criado para promover e impulsionar a arte da música a serviço da fé, o prêmio é uma referência para artistas e comunidades que promovem os valores cristãos através da música, com uma visão intercultural e multilíngue. No site, é possível ouvir e ver os finalistas, em especial, os língua portuguesa.