Prêmio Cardeal Giordano: um reconhecimento ao documentário “León de Perú”

O livro “Antipapi”, assinado pelo editor-chefe do TG1, o principal telejornal da RAI na Itália, Mario Prignano, é o vencedor da XIII edição do Prêmio. A presidência concedeu, a título extraordinário, um reconhecimento especial ao documentário produzido pelo Dicastério para a Comunicação sobre os anos de missão no Peru de Robert Prevost. A cerimônia de entrega será em Nápoles, em 29 de setembro, presidida pelo cardeal Battaglia.

Vatican News Antipapi, de Mario Prignano, editor-chefe do TG1, o principal telejornal da RAI na Itália, é o livro vencedor da XIII edição do Prêmio Cardeal Michele Giordano. A decisão foi tomada por unanimidade pela comissão do prêmio composta pelos jornalistas Francesco Antonio Grana (secretário do Prêmio e vaticanista do jornal italiano Il Fatto Quotidiano), Ottavio Lucarelli (presidente da Ordem dos Jornalistas da Campânia), Antonello Perillo (codiretor de TGR), Marco Perillo (jornali italiano Il Mattino), Alfonso Pirozzi (agência italiana de notícias Ansa) e Pietro Treccagnoli (jornal italiano Corriere del Mezzogiorno). Em segundo lugar ficou o livro Mafie e Chiesa (jornal italiano de esporte La Gazzetta dello Sport), de Annachiara Valle, vaticanista da Famiglia Cristiana. Em terceiro lugar ficou o livro Camminare insieme (Ave), de Enzo Romeo, vaticanista de TG2. Além disso, a comissão concedeu um prêmio especial ao livro Linea segreta (San Paolo), de Antonio Preziosi, diretor de TG2. Menções especiais para os livros Sui fiumi di Babilonia (Armando), de Giorgio Di Bernardo, jornalista aeroespacial, e La carità del Papa (Editoriale Romani), de Andrea Gagliarducci, vaticanista da agência de notícias Aci Stampa, e monsenhor Stefano Sanchirico, oficial do Arquivo Apostólico Vaticano. Por fim, a presidência do Prêmio, de forma extraordinária, concedeu um prêmio especial ao documentário León de Perú, produzido pela direção editorial do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé e realizado pelos jornalistas Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat e Jaime Vizcaíno Haro. A cerimônia de premiação será realizada em 29 de setembro, às 16h, na cidade italiana de Nápoles, na Basílica da Incoronada Madre del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13), e será presidida pelo cardeal Domenico Battaglia, arcebispo de Nápoles e presidente do Prêmio Cardeal Michele Giordano. O Prêmio tem o patrocínio da Arquidiocese de Nápoles e da Ordem dos Jornalistas da Campânia. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui